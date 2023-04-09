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去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身　農業處：應是同一隻

▲▼嘉義縣東石鄉近來傳出一隻遭棄養的獼猴緊抱著小黑狗四處遊晃。（圖／成峻提供）

▲嘉義縣東石鄉先前傳出一隻獼猴緊抱著小黑狗四處遊晃。（圖／成峻提供）

文／中央社

嘉義縣東石鄉一隻遭棄養台灣獼猴去年抱著一隻小黑狗不放，最後造成黑狗掛在樹上餓死；居民8日又在東石大橋發現一隻獼猴，嘉義縣農業處研判是同一隻，目前積極用籠子誘捕。

東石鄉民成峻8日在臉書（Facebook）PO出一隻台灣獼猴蹦蹦跳跳的影片，他表示，下午行經東石大橋發現一隻台灣獼猴在路上玩耍，獼猴發現有人靠近，一下子就跳上附近的樹上或電線杆上，當時立即以手機錄影，提供給嘉義縣政府釐清這隻獼猴是否就是去年底抱住小黑狗致其餓死的台灣獼猴。

嘉義縣畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者，經影片及照片確認，研判8日發現的獼猴就是去年底出沒東石的台灣獼猴。

~耍耍猴戲給你看！~

成峻發佈於 2023年4月8日 星期六

石蕙菱指出，東石鄉去年底有民眾發現一隻台灣獼猴抱著一隻小黑狗不放，縣府人員當時就在東石大橋下追捕，但因範圍太廣，過程危險，人員容易受傷，仍未捕獲，目前只能用籠子誘捕的方式進行。

東石鄉民去年底在當地發現遭棄養的台灣獼猴抱著小黑狗不放，因擔心小黑狗安危，通報嘉義縣政府人員誘捕，但獼猴動作敏捷，一直無所獲，過數日後，東石清潔隊人員發現小黑狗掛在一棵樹上已死亡，經解剖，小黑狗的胃幾乎沒有東西，研判是餓死。

 

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