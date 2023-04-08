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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

換帖兄弟已不再！朱、侯變「最熟悉的陌生人」　黃暐瀚曝3點原因

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲黃暐瀚分析，朱立倫、侯友宜已不是當年的「換帖兄弟」。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2024總統初選態勢尚未明朗，鴻海創辦人郭台銘日前宣布爭取國民黨總統提名後，現在更傳出黨內想要「郭朱配」，為了要卡新北市長侯友宜。媒體人黃暐瀚日前在節目上爆料，朱立倫與侯友宜兩人本來是「肝膽相照」，但自從2018年12月25日開始，兩人可說是變成「肝膽俱裂」，成了最熟悉的陌生人，從前的「換帖兄弟」已不再。

朱立倫、侯友宜2人屢爆有心結傳聞，黃暐瀚在節目《關鍵時刻》中分享，兩人首次接觸是2001年時，朱是桃園縣長，侯時任桃園縣警察局長；；2010年，朱立倫當新北市長時，就把侯拉來當副市長，一起配合了8年；且到第7年時，侯友宜就當選了新北市長；在朱眼裡，怎麼看「你就是我的下屬。」

時間軸走到2018年12月25日，黃暐瀚分享，當天是侯友宜就任新北市長的「高光時刻」，一開始兩人還手牽手「交棒」，不料，兩人一走下台後，記者卻全聚焦在宣布參選2020總統的朱立倫，侯友宜版面全失，沒人理會那時的侯友宜。黃暐瀚說，當天是侯友宜的高光時刻，但是版面全被朱搶走，「心結當天已慢慢埋下」。

黃暐瀚說，朱、侯兩人都是六月七日出生的雙子座，埋下心結後就像「2人過招、4人打架」。而裂痕不只一次，當天後兩人的聯絡就少了，直到2021年大年初三，朱立倫的忠臣、時任新北市民政局長「大頭」江俊霆曾貼出一張照片，有人在底下留言「朱團隊沒有散」，畫面中可見，朱立倫站在C位，身側有前議員羅智強、時任立委林奕華、侯友宜等人。但該照片讓人看起來，就像朱身邊的人都是他的幕僚、小弟，這讓侯友宜非常生氣，並要求下架照片，而當時侯接受訪問時，只說他那天只待了5分鐘而已，此事再次埋下裂痕。

黃暐瀚表示，經過兩次裂痕後，朱立倫跟侯友宜就沒有那麼常聯絡了，「 你還把我當成小孩，兩個當然沒有辦法繼續肝膽相照」。

這也是為何侯友宜缺席南投輔選，黃暐瀚提到，「我就是不高興」，同時，此事也是兩人第三次裂痕；當天藍營大咖首長包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人都去了，就只有侯友宜被挑出來，且敗選後明明朱是黨主席，被罵的最多卻是侯友宜，因為兩人已經不是當年的換帖兄弟了，所有做的事情都讓侯友宜繼續受傷滴血。

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