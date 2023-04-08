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大陸 大陸焦點 特派現場

陸批WHO將新冠溯源政治化　成為個別國家的「工具」

▲▼陸批WHO將新冠溯源政治化　成個別國家的「工具」。（圖／翻攝中國網）

▲陸召開記者會，批世衛將新冠溯源問題政治化。（圖／翻攝中國網）

記者蔡紹堅／綜合報導

世界衛生組織（WHO）官員及專家近日聲稱中國大陸掌握了可供新冠溯源的關鍵資訊，並呼籲中國儘速公開。對此，中國大陸官方8日特別召開了記者會，批評世衛相關說法是將溯源問題政治化、企圖抹黑中國的勢力和人物，「奉勸世衛有關人士回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家把新冠溯源政治化的工具。」

中國大陸疾控中心主任沈洪兵在記者會上表示，作為開放大國，在疫情發生後，他們在溯源這個科學問題上一直秉持科學態度，積極與世界衛生組織溝通合作。

沈洪兵提到，為響應第73屆世衛大會決議，率先主動邀請世衛組織選派國際專家組兩次來華合作開展溯源聯合研究，在堅持「共同制定工作方案、共同開展分析研究、共同撰寫研究報告、共同發布研究結果」的原則下，成功在武漢完成了第一階段聯合溯源研究，形成的《世界衛生組織召集的SARS-CoV-2新冠溯源研究：中國部分——世衛組織聯合研究報告》得到了當時參與研究的國內外專家和世衛組織的充分認可。

▼世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

沈洪兵指出，在整個第一階段聯合研究過程中，中國向聯合專家組提供了當時所掌握的所有溯源相關資料，沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果，「近日世衛組織個別官員和專家隨意發表觀點，輕率否定當時的結果，完全是違背科學精神的，是對世界各國參與前期溯源工作的科學家的粗魯冒犯和不恭，是將新冠溯源政治化的表現，是中國科學界無法容忍的，也是不能被全球科學界所接受的。」

沈洪兵強調，在第一階段聯合研究已投入巨大的人力物力財力基礎上，他們並沒有停下新冠病毒溯源的腳步，仍然統籌資源繼續在流行病學、分子流行病學、動物與環境乃至實驗室檢查等方向開展全面的科學調查研究工作，相關進展和結論，也已經由中方科學家通過與世衛組織和新型病原體起源國際科學諮詢小組（SAGO）報告交流或通過發表文章等方式，與國際科學界和同行進行了分享。眾多研究發現也進一步證實了第一階段的聯合研究結果。

沈洪兵說，這些研究成果和相關數據已在國際國內學術刊物上公開發表，作為負責任的國家和有責任感的科學家，他們始終在積極與世界各國科學家分享研究成果，「我們希望秉承科學的態度，堅持科學家為主體，加強交流合作和信息共享，在科學的軌道上開展新冠病毒溯源工作。」

沈洪兵還說，一些指使和參與將溯源問題政治化、企圖抹黑中國的勢力和人物，都不要以為全世界科學界的眼光會被他們的拙劣操弄而蒙蔽，「我們奉勸世界衛生組織有關人士回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家把新冠溯源政治化的工具。」

▼WHO專家小組曾赴武漢華南海鮮市場進行調查。（圖／路透社）

▲▼WHO專家小組抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

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關鍵字：

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