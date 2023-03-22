　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

▲南投縣開辦假日疫苗接種站，以雞蛋為贈品鼓勵民眾踴躍施打。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣開辦假日疫苗接種站，以雞蛋為贈品鼓勵民眾踴躍施打。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心考量國內新冠肺炎疫情趨緩，已宣布輕症或無症狀民眾自20日起，不需通報或隔離，但高感染風險者更應做好個人防疫措施；南投縣衛生局結合縣內醫院及衛生所在本周末的25、26日開設18場假日接種站，提供5歲以上民眾接種，接種後即贈送限量雞蛋（1盒6顆）或宣導品。

縣府衛生局長陳南松說，特別在本周六日加開疫苗接種服務，民眾若於本周末2天不克前往，至4月14日止亦可至衛生所接種，即可領取一盒（6顆）雞蛋，如送完則改以其他宣導品替代；前往全縣82家合約院所預約接種可領取宣導品，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。

▲南投縣衛生局贈送限量雞蛋鼓勵民眾踴躍施打新冠疫苗追加記。（資料照／示意圖）

▲南投縣衛生局贈送限量雞蛋鼓勵民眾踴躍施打新冠疫苗追加記。（資料照／示意圖）

疫苗廠牌和接種對象如下：次世代莫德納BA.4/5為6歲以上已接種2劑基礎劑、與前劑間隔3個月，且今年1月1日起尚未接種過之民眾；兒童BNT疫苗為滿5歲至未滿6歲已接種2劑基礎劑、與前劑間隔3個月且尚未接種追加劑之兒童。

▲南投縣開辦假日疫苗接種站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣開辦假日疫苗接種站。（圖／南投縣政府提供）

衛生局呼籲民眾，外出時做好個人防疫措施，接種新冠肺炎疫苗，手部清潔消毒，搭乘大眾運輸工具或至醫療院所應戴口罩，保護自己也保護他人。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
普發6000元登記首日！最新人數曝光
快訊／板橋驚傳割喉！女脖子20cm刀傷　鮮血狂噴送醫搶救
iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬
快訊／大賺死人錢！北市殯葬處貪官遭約談　檢廉6路搜索
台中高二男遭6師逼死　好友出面控：這2人都沒事？
大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝
老爹問到底從哪個星球來？　大谷翔平：日本鄉下
斷頭原因是它！桃園男墜樓　頭顱滾到超商前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

全民普發6千　台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

全國首創　台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

內埔警義警分隊捐贈蒐證器材　行動支持警政維護社區治安

從車站到校只要3分鐘　香山高中啟動簡易通學路計畫

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

10年虧損計1.8億　桃議員倡廢除航空城公司...交工策會執行

桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

全民普發6千　台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

全國首創　台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

內埔警義警分隊捐贈蒐證器材　行動支持警政維護社區治安

從車站到校只要3分鐘　香山高中啟動簡易通學路計畫

676萬起！賓士「AMG敞篷跑車」新動力登台　導入F1電子渦輪科技

40籃雞蛋都牠的！「胖胖守衛」陽光下裂嘴燦笑　網羨：大富翁

率綠衫軍大勝國王　坦圖本季39次破30分追平大鳥紀錄

美國智庫GTI訪台　國發會：未來雙邊合作空間更大

加入日本隊圈粉無數又奪冠　諾特巴爾：人生最正確決定

超重失格事件波及教練　跆拳道女神羅嘉翎好自責

王晶被罵「王八蛋」　隔海反擊馮淬帆：中國台灣是一個奇怪的地方

大陸疫情捲土重來？　張文宏：新冠未來轉為地方性流行

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

獨／兩女攀馬崙山12小時　體力不支求援

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

台南柳營區工廠火警員工迅速滅火

南消四大聯手新市區公所防火防災

八軍團官兵見義勇為

雲嘉南企業瞄準中高齡人才

台南觀光躍登美國旅遊頻道

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

台南市社會局關懷弱勢民眾提供登記諮詢服務

台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

更多熱門

相關新聞

曾嫌養狗不便　現在阿公剝蛋只餵牠

曾嫌養狗不便　現在阿公剝蛋只餵牠

現在檢查戶口名簿還來得及嗎？住在苗栗市的柴犬「Domo」是隻深受全家寵愛的狗狗，個性活潑又可愛。但其實一開始阿公和阿婆並不喜歡養狗，甚至勸說孫子養狗的一堆問題，沒想到，後來阿公居然被可愛的Domo收服，甚至在買不到蛋的時候，特別剝蛋給汪金孫吃，寵溺的模樣笑翻全家。

「低所得人民在哀號」　國民黨團轟：蔡政府執政哪樣東西不漲？

「低所得人民在哀號」　國民黨團轟：蔡政府執政哪樣東西不漲？

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

吳宇軒／自己進口雞蛋不行嗎

垃圾桶出現母雞下蛋　網笑：拉雞桶

垃圾桶出現母雞下蛋　網笑：拉雞桶

陸經濟前景佳　持續擴大消費力道

陸經濟前景佳　持續擴大消費力道

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情確診假日接種站雞蛋贈品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面