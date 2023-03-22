快來打追加劑！　南投縣周末接種站贈限量雞蛋

▲南投縣開辦假日疫苗接種站，以雞蛋為贈品鼓勵民眾踴躍施打。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心考量國內新冠肺炎疫情趨緩，已宣布輕症或無症狀民眾自20日起，不需通報或隔離，但高感染風險者更應做好個人防疫措施；南投縣衛生局結合縣內醫院及衛生所在本周末的25、26日開設18場假日接種站，提供5歲以上民眾接種，接種後即贈送限量雞蛋（1盒6顆）或宣導品。

縣府衛生局長陳南松說，特別在本周六日加開疫苗接種服務，民眾若於本周末2天不克前往，至4月14日止亦可至衛生所接種，即可領取一盒（6顆）雞蛋，如送完則改以其他宣導品替代；前往全縣82家合約院所預約接種可領取宣導品，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。

▲南投縣衛生局贈送限量雞蛋鼓勵民眾踴躍施打新冠疫苗追加記。（資料照／示意圖）

疫苗廠牌和接種對象如下：次世代莫德納BA.4/5為6歲以上已接種2劑基礎劑、與前劑間隔3個月，且今年1月1日起尚未接種過之民眾；兒童BNT疫苗為滿5歲至未滿6歲已接種2劑基礎劑、與前劑間隔3個月且尚未接種追加劑之兒童。

▲南投縣開辦假日疫苗接種站。（圖／南投縣政府提供）

衛生局呼籲民眾，外出時做好個人防疫措施，接種新冠肺炎疫苗，手部清潔消毒，搭乘大眾運輸工具或至醫療院所應戴口罩，保護自己也保護他人。