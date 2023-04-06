靜宜女大生失聯9天　教部統計：還有5名學生遭詐騙未返國

▲靜宜女大生失聯9天，圖為最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者許敏溶／台北報導

靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤9天，疑似遭到人蛇集團控制，教育部今（6日）表示，在接獲學校通報學生失蹤訊息，第一時間即聯繫內政部警政署協尋，掌握個案入出境紀錄及動向，而從去年5月1日到今年4月6日為止，校安通報海外打工詐騙案件共6案，受害學生6位，其中1位尋獲返國，其餘5位仍由警政署協尋中。

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，家屬親友在社群媒體上發文指出，林女在3月29日就失去聯繫，至今已9天都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。經過初步調查，林女在3月30日獨自1人從桃園出境，飛往英國倫敦，預定中途在曼谷轉機，卻在曼谷就下飛機了，是否遭人蛇集團控制，仍在釐清中。

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教育部則表示，根據校園安全通報要點規定，因人身自由遭重大侵害，導致有死亡、重傷或失蹤之虞，可列為緊急事件，學校應在發現2小時內進行校安通報；而教育部接獲學校通報學生失蹤訊息後，第一時間就聯繫內政部警政署協尋，掌握個案入出境紀錄及動向，警方也已經成立專案小組偵辦中。

由於去（111）年爆發柬埔寨詐騙事件，教育部指出，曾發函請各大專校院清查，而從去年5月1日到今年4月6日為止，校安通報海外打工詐騙案件計6案（6位），其中1位已尋獲返國，其餘5件仍由警政署協尋中。