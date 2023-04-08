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曖昧男求助切牛排！妹子一聽「都媽媽幫他切好」　震驚嚇喊掰

▲▼牛排。（圖／記者曾筠淇攝）

▲一客牛排讓媽寶男現形。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這頓晚餐結束之後，我們的曖昧關係也結束了！」有妹子近日跟曖昧對象約會、看電影，晚餐還一起去吃牛排。可當餐點上桌時，男方突然求助，「妳可以幫我切牛排嗎？」坦言自己不會切，「（以前）都是我媽幫我切好的。」妹子一聽震驚不已，嚇到瞬間沒了好感、秒斬孽緣，話題引發熱論。

這位女網友在Dcard發文，「曖昧對象是巨嬰」，說她前陣子跟曖昧對象約看電影，結束後到附近晃一晃，晚餐決定吃牛排。就在牛排上桌後，男方突然開口，「妳可以幫我切牛排嗎？」原PO下意識反問原因，沒想到對方卻說，「我不會切牛排。」承認以前到現在都沒切過，「都是我媽幫我切好的。」

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妹子當下超級震驚，「OMG我有沒有聽錯？一個好手好腳的成年人，吃個牛排還有媽媽切？」也在心中爆出OS吐槽，「會不會連吃飯都還要媽媽一口一口餵=.=？」也馬上決定結束曖昧關係，「完全不敢跟巨嬰交往啊啊啊！」

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲曖昧對象不會切牛排，原因讓原PO瞬間冷掉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

事後她還更新貼文，回答網友好奇的問題，「我最後有沒有幫他切？有，因為不想讓這頓晚餐太尷尬」、「是不是我一直約他、他想把我嚇走？大多數時候是他約我」，言下之意，應是男方對她更有興趣。另外，原PO強調，她覺得不論男女都會有媽寶，所以並沒有覺得什麼性別正確還錯誤。

貼文一出，掀起留言處一陣騷動，「超好笑，至少說沒吃過牛排不會切，可以教我切嗎比較好」、「他應該要點骰子牛才對」、「還好只是在切牛排就知道他是巨嬰了！如果是在氣氛使然的階段，他突然來一句：『我問一下我媽』」、「我以為這只會出現在劇情中」、「不會切牛排可以點雞腿排，不然點鐵板麵也行。」

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