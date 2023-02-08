新竹市農會新春首次理事會議　高虹安盼攜手共創農民福祉

▲高虹安親臨現場與各位農會理事交流。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市農會今(8)日召開第10屆理事會第12次會議，亦是112年第一次理事會，新竹市長高虹安親臨現場與農會組織成員進行交流，瞭解農會相關業務與運作模式。高虹安於會議中向各與會貴賓、理事監事及各主管拜晚年，祝福在新的一年玉兔迎春、好運年增的同時，也向農會長期支持市政推動表達感謝之意，並強調未來將持續強化與農會合作，共創農民福祉。

高虹安表示，農會是農民方便可靠的「好厝邊」，扮演政府與農民間重要的溝通橋樑。她說，市府團隊近年來積極與農會合作共同舉辦荔枝節、好香米、農特產品推銷、農民節、茶花季等活動，將新竹市具有特色的農產品發揚光大，讓全台灣民眾看到以科技城聞名的新竹市，也有別具特色地方農特產。

高虹安說，未來市府將強化與新竹市農會的合作，讓敬老愛心卡可以結合農民直銷站擴充使用，便利長輩可以購物刷卡消費，增加直銷站營業額同時帶動農業產品的產銷循環，創造農民更多收益。

「新竹市農會去年在各縣市農會中成績表現優異，堪稱是農會界的模範生」高虹安指出，去年是個歷經考驗的一年，在面臨疫情嚴峻挑戰，物價通貨膨脹，經濟成長衰退重重考驗中，竹市農會業務仍逆勢成長，盈餘節節上升，業績大幅成長，市府未來也將持續支持新竹市農會，共創農民福祉。

產發處長許智堡表示，農業是糧食的基礎，都需仰賴農民辛勤耕耘，因此市府對農業發展及農民福利相當關切，除了全國首創針對65歲以上領有老農津貼的農民朋友補助農保、健保的自付款，還有如野鼠防除餌劑、病蟲害防治藥劑、稻穀及肥料運費、農業資材、農特產促銷等等也納入補助，以減輕農民負擔並持續與農會合作打造優質農業環境。