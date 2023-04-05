台東縣府與台灣之心協會攜手辦理　6場次免費犬貓絕育服務

▲台東縣府與台灣之心協會攜手舉辦，6場次免費絕育活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣犬貓免費絕育活動來囉！台東縣政府於112年4月17日至24日邀請社團法人台灣之心愛護動物協會下鄉舉辦6場次免費犬貓絕育活動，首場4月17日於關山鎮德高活動中心舉辦，提供民眾免費三合一「植入晶片、絕育、注射狂犬病疫苗」醫療服務，預計絕育600隻犬貓，歡迎飼主踴躍報名。

縣長饒慶鈴表示，縣府落實犬貓絕育工作，動物防疫所配合動保團體、動物醫院辦理下鄉絕育及補助等活動，去(111)年共絕育逾5千隻犬貓，將持續辦理並加強宣導飼主犬貓絕育觀念。

縣府農業處指出，台灣之心愛護動物協會自107年開始，每年舉辦2次（上下半年各一場）下鄉絕育活動，以遊輪式行動方式於各鄉鎮活動中心設立臨時醫療站，把醫療資源直接幫助有心共同解決流浪犬貓問題的民眾，協助解決金錢、交通、時間等問題來控制犬貓繁殖速度，減少流浪動物。

動物防疫所長黎煥棠指出，犬貓絕育除免除動物發情困擾，可預防生殖疾病發生，避免毛孩走失後不小心懷孕，產生更多流浪動物問題。唯有犬貓絕育，從源頭減量控制族群，減少流浪動物造成的環境衛生與人犬衝突。

6場次免費絕育活動：

4/17:關山鎮德高活動中心。

4/18:成功鎮三民里活動中心。4/20:延平鄉桃源村活動中心。4/21:大武鄉尚武村社區活動中心。

4/23:卑南鄉賓朗老人會。

4/24:日太麻里鄉大王活動中心。

活動採預約制，不接受現場報名，預約方式請洽台灣之心愛護動物協會，電話預約：04-26261478#1、0911-482978、0978-172978，網路預約：https://reurl.cc/Qj2AQ2，名額有限，額滿為止。詳細活動資訊請上「台東縣動物防疫所」官網或臉書。