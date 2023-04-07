派出所變ATM了！花蓮萬榮鄉警方代發6000　1335人已872人領取

▲▼花蓮鳳林分局動員萬榮鄉轄內3個警所協助發放。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民共享普發現金6,000元，經統計調查，全台有屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，三個偏鄉未設有郵局或ATM，經內政部協調由當地派出所員警同仁接受當地民眾登記，6日起登記民眾可至派出所領取，領取時間為4月6日至4月19日8至18時，發放為期2週。

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本次全民共享普發現金6,000元，經統計花蓮縣偏鄉三所登記人數為西林派出所667人、萬榮分駐所298人、紅葉派出所370人，共計1,335人。

鳳林分局表示，警察局與分局前已妥適規劃預訂領取動線，以提供更方便的服務，對於全民共享普發現金過程，全程複式蒐證，萬榮鄉有登記民眾可至萬榮分駐所、西林派出所及紅葉派出所領取，分局同仁將全力協助萬榮鄉辦理全民共享普發現金發放事宜。

▲警所已規劃領取動線，並對發放過程，全程複式蒐證。

據鳳林分局統計，6日執行全民共享普發現金發放人數如下：

(一)萬榮分駐所：總數298，發放179人。

(二)西林派出所：總數667，發放457人。

(三)紅葉派出所：總數370，發放236人。

共計發放872份，累計872份。