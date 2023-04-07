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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／馬英九抵台！　結束為期12天「和平祭祖之旅」

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九為期12天的「和平祭祖之旅」將於今（7）日畫下句點，預計於下午1點左右返抵國門。而在大陸參訪期間，馬英九不僅公開談及原汁原味的「九二共識」，也在不少場合提到「中華民國」，更在祭祖時稱自己兩度當選總統，另與大陸學生交流時，闡述中華民國憲法是一個中國憲法，「台灣與大陸都是中華民國，都是中國」。不過馬英九的發言，也在台灣引發熱議，預料他今返台後，相關議題還是會持續延燒，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▼前總統馬英九返台。（圖／記者任以芳攝，下同）

▲▼馬英九,返台,送機。（圖／記者任以芳攝）

馬英九3月27日展開大陸祭祖旅程，這也是兩岸分治74年以來，第一位中華民國卸任元首踏上大陸進行交流訪問。回顧12天訪陸行程，馬英九共走訪南京、武漢、長沙、重慶及上海等5大城市，除了返回湖南湘潭祭祖慎終追遠之外，整個行程主軸幾乎緊扣著過去8年的抗戰歷史。而以歷史為鑑，馬英九在大陸期間，亦不斷強調兩岸要和平交流，避戰更是兩岸主事者不可推卸的責任。

對於外界所關注的兩岸議題，馬英九在28日前往南京中山陵拜謁國父孫中山先生致詞時提到，「國父創建中華民國至今已112年」，受訪時也自稱「前總統」，題字落款時，更以民國紀年書寫，形同確認「中華民國進行式」的現狀。

不僅如此，馬英九4月1日與4姊妹返回祖輩居住的湖南湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村祭祖時，以長沙話宣讀祭文，內容提及他在民國97年跟101年兩次當選中華民國總統，八年任內秉持祖父馬立安「讀書為善」的家訓，努力做到清廉、勤政、愛民，更積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」戰略。而在讀完祭文之後，馬英九一度哽咽拭淚。

另外，馬英九2日率大九學堂學生抵達湖南大學並參加學生代表座談會，會中，馬英九除分享兩岸軼事和個人從政的經驗、見解，更提及《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》，認為兩岸都是屬於一個中國，分為台灣地區與大陸地區，並稱「大陸也是中華民國的一部分」，且認同大陸憲法前言，指台灣是中國不可分割的一部分。

總結這次行程安排，這次馬英九回老家祭祖外，還參訪了南京、武漢、長沙、重慶、上海多地，今日將搭乘國航CA-195航班從浦東機場返台，大陸方面派出國台辦副主任陳元豐及12天前的接機原班人馬送機，馬英九在進入機艙前，回頭向送行人員揮手道別，並雙手抱拳致意，預計在下午1時25分左右抵達桃園機場。

▲▼馬英九,返台,送機。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,返台,送機。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,返台,送機。（圖／記者任以芳攝）

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