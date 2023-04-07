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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九搭國航CA-195啟程返台　登機前回頭向送行人員抱拳致意

▲▼馬英九,送機,返台。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九由李驍東陪同步出車外。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／上海－台北 連線報導

前總統馬英九今（7）日結束為期12天的大陸祭祖參訪行程，搭乘國航CA-195航班從浦東機場返台，預計在下午1時30分前抵達桃園機場。馬英九登機時，同樣由大陸國台辦副主任陳元豐及12天前的接機原班人馬送機。馬英九在進入機艙前，回頭向送行人員揮手道別，並雙手抱拳致意，隨後便進入機艙。

馬英九車隊在將近11時左右抵達停機坪，在上海市台辦副主任李驍東的陪同下，馬英九戴著墨鏡走出專車，和在場的媒體記者們揮手致意。此時，包括國台辦副主任陳元豐、上海市委常委張為、國台辦聯絡局局長孫升亮及上海市台辦主任鍾曉敏等接機原班人馬都已經在停機坪前等待送機，馬英九也和送行眾人逐一握手後，緩步走上登機梯。

▲▼馬英九,送機,返台。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官方由接機原班人馬送機。（圖／記者任以芳攝）

馬英九抵達浦東機場前，國航班機已經在停機坪完成最後檢查，登機梯也就位，周邊除工作人員忙進忙出，還有身著黑色大衣的維安人員在四周佈哨，查看四周動靜，確保馬英九集團隊登機時的安全。

大約10時30分左右，大九學堂的學生們和同班機的旅客一同出現在停機坪，部分學生在登機時，不捨地回頭向地面的送行人員揮手道別，也有學生提著行李，和同行的好朋友有說有笑的，陸續進入機艙內。

▲▼ 0407、馬英九、上海、返台灣 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九抵達機場前，停機坪周邊的維安工作已經完成。（圖／記者任以芳攝）

馬英九此行共走訪南京、武漢、長沙、重慶及上海等城市，在清明時節完成到祖父墓前祭祖追思的心願，此外，他也隨著對日抗戰的足跡，到國軍抗戰遺跡參訪追思，同時，馬英九也藉著此行的機會，帶領大九學堂的台生與陸生面對面交流，分享兩岸軼事和個人從政的經驗、見解。

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