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蔡稱馬「一中原則」過時　馬辦回批：把台灣帶向險境不適任總統職務

▲▼ 宋濤、馬英九、上海 。（圖／馬辦提供）

▲宋濤昨晚設宴送行馬英九，致贈12天參訪照片回憶錄。（圖／馬辦提供）

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九12天訪陸行程今（7）日即將返台，針對總統蔡英文曾指出，馬英九一中原則是1970年代論述，現在已經是2023年。對此，隨團參訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑公開回應，「中華民國憲法與憲法增修條文2023年還在實施，蔡英文否定憲法的『一中原則』，公開主張『兩國論』，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。」

▲▼ 0407、馬英九、上海、返台灣 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九一行班機已在停機坪等待。（圖／記者任以芳攝）

馬英九一行昨6日結束所有參訪行程，大陸國台辦主任宋濤二次南下，這次在上海設宴歡送馬英九。根據馬辦提供行程，馬前總統一行將搭乘上午11時15分國航 CA195 航班返台，預計下午1時25分抵達桃園機場。

最新畫面顯示，上海官方今日高規則接待，提前三小時清空整片停機坪，專屬馬前總統車隊直接到飛機旁，全程禮遇通關。陸方送機代表由3月27日接機的原班人馬陪同，最高官方代表是大陸國台辦副主任陳元豐，依序上海市常委、秘書長張為、國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東。

▲▼ 0407、馬英九、上海、返台灣 。（圖／記者任以芳攝）

▲工作人員、維安保鑣起飛前提早三小時就位。（圖／記者任以芳攝）

針對馬前總統在湖南大學兩岸學生座談會上，公開主張「兩岸都是中華民國，都是中國」。蔡英文今在美國回應，「我們已經是2023 年，他的論述應該是1970年代論述」，並且強調，以現在來看，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，兩岸互不隸屬，是清楚的事實。

對此，蕭旭岑今日最新指出，中華民國憲法與憲法增修條文2023年還在實施，蔡英文否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九回鄉祭祖。（圖／記者任以芳攝）

蕭旭岑呼籲，馬前總統在民間做了最大努力，努力推動兩岸和平，現在台灣已經面臨戰爭與和平的十字路口，執政的蔡英文不負責任，為個人政治利益犧牲台灣利益，犧牲台灣人安全，2024年一定要下架民進黨。

蕭旭岑表示，蔡英文一方面縱容陸委會發稿對馬前總統政治性攻擊，一方面也表態背書陸委會的「兩國論」，違背中華民國憲法，羞辱了中華民國總統職務。

蕭旭岑表示，中華民國憲法是「一中憲法」，這是前民進黨主席謝長廷認證的，請問蔡英文是否公開承認我們憲法是「一個中國」？如果連這都不承認，認為兩岸是兩國，陸委會還有存在的必要嗎？

蕭旭岑指出，可以理解蔡英文此次訪美，行政部門缺席的失落，我們也肯定美國國會部門的支持，但國人更在意，此行是否有為台灣帶來實質的利益？能不能真正保障兩千三百萬台灣鄉親的安全與福祉？

最後，他強調過去7年的時間，一再證明蔡英文的路線是錯誤的，台灣必須與美國和大陸都保持平衡的關係，事實上誠如許多媒體的評論，馬前總統此行訪問大陸，證明了這樣的路線是有空間的，也才是正確的，因為這最符合台灣人的利益。

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馬英九祭祖元首大陸上海宋濤

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