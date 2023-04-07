蔡英文稱馬英九「兩岸一中」1970論述　藍委：凸顯中華民國都是好事

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九訪問中國，拋出台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」，總統蔡英文則回應，現在已經是2023年，「他這論述應該是1970年代的論述。」對此，國民黨立委7日指出，馬前總統口中的一中絕對是中華民國，各界要正視中華民國存在的事實。執政黨一味操弄意識形態，政黨輪替絕對有可能走出親美和陸平衡最好的一條方式。

國民黨立委江啟臣表示，憲法是否還是中華民國憲法應該把條文拿出來念，馬總統把國家定位放在中華民國憲法之下來談，這是最基本的，也是對我們來說，中華民國是我們最大公約數。

江啟臣指出，在憲法底下界定兩岸關係，不管是馬前總統訪問大陸或蔡英文總統出國訪問都一樣，都是凸顯中華民國存在，作為一個國家的事實。

國民黨立委洪孟楷則表示，連美國都秉持一中原則，不要說只承認美國的一中原則，卻不願意接受馬英九所說的一中原則，況且馬英九口中的一中絕對是中華民國，各界要正視中華民國存在的事實。

洪孟楷指出，現在國會佔多數是民進黨執政，對於中華民國憲法有任何不合時宜，請民進黨負責任提出看法，執政7年卻沒有表示，會讓國人認為是在消費，也是對國家憲法不尊重。

對於軍演，江啟臣表示，目前美中台三方都展現一種克制的態度，也都在看後面情勢發展，不管是美方或中方，基本上都希望穩定區域和平為目標，也是對美中台三邊最大的公約數。

江啟臣指出，不管是美國中國大陸台灣也好，元首級人物出訪就是求和平，不要為這些事情大動干戈，呼籲北京應該克制，有了去年軍演對兩岸關係沒有任何幫助，對於台灣人民兩岸往來也沒有加分，就不需要做。

洪孟楷表示，世界各國對於兩岸的情勢，希望是能夠越來越趨於和緩，而不是增加對立，大家希望在兩岸間尋求一條主要道路，既然馬前總統能夠在12天訪陸和平圓滿落幕，相信中華民國絕對有能力，能夠親美和陸之間找到平衡點，如果執政黨一味操弄政治意識形態，政黨輪替絕對有可能讓中華民國走出親美和陸平衡最好的一條方式。

對於部分藍營人士認為麥卡錫發言保守，是否為安撫中國？洪孟楷指出，麥卡錫有沒有試圖安撫中國，蔡麥會確實都有互相尊重情形，順利看到蔡麥會舉行，蔡英文身為現任元首，希望各界以元首高度對待，尊重元首就是尊重中華民國，呼籲今天下午不管是蔡英文或馬英九回來，各方都要秉持互相尊重，不要過度對立激化。