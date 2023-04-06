攜手7大企業打造家園城市　謝國樑籲：基隆共好讓家舒適又乾淨

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府以打造「乾淨家園、基隆共好」目標，攜手7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利超商、OKmart、全聯福利中心、台灣麥當勞及麥味登，7大企業達266家門市店面，推動新四大合作夥伴關係，市長謝國樑今（6日）和環保局長馬仲豪感謝企業響應「乾淨家園」，謝國樑強調，基隆是大家的家，一起攜手讓家變得乾淨又舒適。

▲基隆市政府攜手7大企業打造家園城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

ESG是永續環保、企業社會責任的重要指標，市府攜手七大企業建立「店門前環境清潔」、「公廁友善開放」、「騎樓禁菸宣導」及「環境知識分享站」新四大合作夥伴關係，參與企業張貼市府致贈「環境友善店家」貼紙，提供民眾識別。

響應七大企業達266家門市店面，加強店門前2公尺，地面清潔及宣導民眾菸蒂減量行為，並加入環保署環境友善店家認養行動，進而號召基隆其他商家一同加入，公私協力宣導執行，有效發揮企業正面形象，逐步落實「乾淨家園、基隆共好」願景。

▲基隆市政府以打造「乾淨家園、基隆共好」目標。

謝國樑指出，希望在市民日常生活或是國內外旅客暢遊街道，攜手企業共同維護環境明亮乾淨整潔，他感謝企業積極響應並參與共好，打理店面周邊2公尺環境維護，市府推動家園城市的概念，強調基隆是大家的家，「我們就是要打理自己的家，變得更好、舒適又乾淨」。

環保局長馬仲豪指出，新四大合作夥伴關係，執行策略有第一、店門前環境清潔：友善店面周邊2公尺環境維護；其次，公廁友善開放：連鎖企業友善開放洗手間供民眾使用；第三、騎樓禁菸宣導，騎樓無菸好呼吸；第四、環境知識分享站，環境教育生活分享。

謝國樑市長就任後，對於市容環境改善有許多具體實績。在「乾淨家園」政策下，透過環保相機科技執法，加上提高亂丟垃圾罰鍰，顯著提升街道整潔；結合環保局清潔隊與鄰里間環保志義工力量，清除市內經年垃圾髒亂點，讓公共空間更加清爽；在全市觀光區新增設行人專用垃圾桶並增加清運頻率，讓騎樓與巷弄間亂丟垃圾情事大幅降低。

馬仲豪強調，七大企業響應基隆市政府「乾淨家園」政策，期望再次推升全市市容整潔度，基隆市政府感謝企業主為乾淨家園拋磚引玉，付出實際行動，目前「乾淨家園」政策儼然成為全民運動，小愛爸爸謝國樑市長邀更多在地企業一起響應，為打造基隆乾淨家園共同努力。