謝國樑分享就職百日心路歷程　4／7基隆Podcast首播

▲基隆市長謝國樑分享就職百日心路歷程。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周第十集特別邀請到基隆市長謝國樑，分享上任百日的心得與省思，此次節目更特別邀請到台北市議員游淑慧作為客座主持人，共同探討市政百日施政成果及未來願景。

市長謝國樑首度參加「基隆Podcast」節目，聽眾將能在節目中，了解市長對於政策執行過程的省思及展望，也能看到謝國樑作為基隆大家長，同時身為小愛爸爸的身分，如何化小愛為大愛，讓聽眾更清楚知道，推動行人友善、乾淨家園等政策的初衷。

本集節目也特別邀請台北市議員游淑慧擔任主持人，游淑慧曾居住在基隆一段時間，對於基隆的大小事，特別是美食都是瞭如指掌，這次擔任客座主持人，將與市長謝國樑一起探討對基隆的想法及願景，節目中也特別開箱基隆的在地美食。

4月7日星期五，歡迎大家一起收聽「基隆Podcast」網路廣播節目，一同聆聽謝國樑市長，在100天為基隆帶來什麼樣的改變，除了在Podcast六大平台首播之外，4月7日當天18時，也會在「魅力基隆」臉書及YT等頻道播出，歡迎透過各項平台加入，透過節目了解謝市長的上任百日心內話。

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