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小六童撞見爸偷吃女鄰居！哥監視揭姦情　怒批小三：裝我媽好友

▲性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲連男身為丈夫和父親，偷吃被兒子發現，還帶小三去醫院探視妻子，行徑惡劣不負責任。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

基隆連姓男子偷吃被三兒子撞見，之後更被長子暗中監視逮個正著，但他卻控告妻子並訴請結束40多年婚姻，理由是妻子懷疑他出軌，經常辱罵他「你很髒」、「東西都爛掉了」。連妻反控連男不僅偷吃，還把配偶欄加註「歿」，好讓自己能在外面拈花惹草。一審法官認為連男出軌責任較重，駁回離婚請求，可上訴。

判決書指出，連男主張因為經營事業必須在外應酬，卻被妻子認為和外面的女人有不正常曖昧關係，經常被妻子辱罵「你很髒」、「爛男人」、「你死以後我會給你放鞭炮」，聲稱他為了維持家庭和諧一再隱忍，在妻子連續侮辱下不得已才從2006年開始分房睡，2019年又被妻子指控，「你在外面有女人，就搬出去跟外面女人住」等語。

連男表示因為仍深愛妻子，不願破壞家庭和諧，把每月收入全數交給妻子，但如今已無法忍受決定訴請離婚，並要求妻子給付400萬元。

連妻則反控連男婚後婚外情不斷，開計程車維生卻時常夜不歸家，還不願負擔家計，連妻父親更常需要幫連男清償債款，娘家甚至出資讓連男在基隆經營瓦斯行並擔任負責人，但連男不顧家庭，還把配偶欄改成「歿」，方便在外面繼續風流韻事，只要做錯事就是逃避，把照顧家庭的責任全丟給她。

連妻接著指出，2001年她開刀切除子宮肌瘤，當時連男還在家裡和住對門的女鄰居摟抱，被當時就讀小六的三兒子撞見，連男甚至帶著女鄰居和鄰居小孩一同到醫院探視，但當時她並不知道兩人有染，還對女鄰居表示感謝。

三兒子撞見父親與女鄰居曖昧後，長子開始暗中監視父親行蹤，有天更發現父親直接跑到女鄰居家中睡覺，去按門鈴還不敢開門。之後連男故意搭計程車繞一圈，假裝從外面回來。長子將此事告訴連妻，連男為求原諒，才想切結書坦承惡行。

連男兒子出庭作證，指出女鄰居當時天天來到他們家，假裝是媽媽好朋友，實際上在和爸爸搞曖昧，「今天如果他沒有做虧心事，他何必簽切結書，有吵架所以我才出來協調，如果沒有這個事情我爸爸不會簽切結書。」

法官最終審酌不能只因連男單方面主張已喪失維持婚姻意願，就認定夫妻間難以維持婚姻，即便婚姻出現破綻，連男也應負更重的責任，因此判決連男敗訴，全案可上訴。

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