動手製作「小愛爸爸手工皂」　謝國樑：母親節贈禮傳遞溫馨

▲動手製作「小愛爸爸手工皂」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府綜合發展處今（6日）特邀新住民朋友一起動手製作「小愛爸爸手工皂」，市長謝國樑在多元文化發展協會理事長趙玉珍與成員悉心指導參與製作，謝國樑強調，時值季節更替，個人衛生整潔不可忽視，他呼籲大家，仍要維持平常「勤洗手」好習慣。

謝國樑指出，選用天然材料精心製作手工皂，提前為溫馨五月母親節到來，預先準備的溫暖好禮，現在倡導環保，特別注重選用天然材料，結合在地新住民的有愛巧手，讓媽媽們在使用時，感受到大家的貼心與溫馨。

▲「小愛爸爸手工皂」製作選用，來自新住民家鄉的椰子油、棕櫚油和薑黃純天然材料。

綜合發展處長林麗蟬指出，「小愛爸爸手工皂」製作選用，來自新住民家鄉的椰子油、棕櫚油和薑黃純天然材料，除能製作手工皂以外，更是新住民朋友在料理中常見熟悉食材，使用這些材料確保手工皂中，沒有添加任何化學物質或香精，在使用上更能安心。

林麗蟬表示，在手工皂製作過程中，除讓大小朋友培養衛生習慣，接觸天然素材兼顧自己的健康，透過動手做的過程，體驗到趣味性、學習化學知識外，在日後使用自己做好的成品時，讓「洗手」這個簡單日常的動作，變得有成就感和紀念性，也讓新住民朋友在繁忙工作中，擁有片刻閒暇時光，緩解內心的思鄉情緒。