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海科館首演《尾大不掉海馬捲捲》　議長童子瑋與大小孩同樂看戲

▲海科館首演《尾大不掉海馬捲捲》 議長童子瑋與大小孩看戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海科館首演《尾大不掉的海馬捲捲》兒童戲曲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

兒童節連續假日，基隆國立海洋科技博物館在今（4日）邀請國立臺灣戲曲學院京劇團演出《尾大不掉的海馬捲捲》議長童子瑋也應邀出席，童子瑋與孩子們坐在台階上專心看戲一起同樂。童子瑋表示，身為民意代表責無旁貸，市議會將來會攜手海科館與各藝術團體，共同為孩子打造一個永續、童樂、自由追夢的未來，讓基隆這座城市更具價值。

海科館指稱，《尾大不掉的海馬捲捲》兒童戲曲，以傳統戲曲的創新演釋結合海洋教育，透過劇情描述生活在自由之海的主角人物海馬捲捲在人類潛水客突然帶走珊瑚、海葵、和好朋友直直，同時也發現自己的尾巴上被套上了海洋垃圾後，開啟一段奇幻冒險旅程。

▲海科館首演《尾大不掉海馬捲捲》 議長童子瑋與大小孩看戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市議長童子瑋與大小孩一起看戲。

海科館表示，該劇是由楊儒强老師全新編劇，從小朋友的視角 連結兒童的英雄情懷，讓大小朋友共感角色的困境，並與之一同脫困、突破、開闢新的生命可能，結合傳統與創新的內容，除了讓小朋友看見戲曲、看懂戲曲之外，更能將劇場特有的沉浸感帶入其中。

童子瑋致詞時指出，感謝國立臺灣戲曲學院京劇團，在傳統京劇藝術的基礎上融入海洋環保的概念。海洋教育、環境教育需要從小扎根。透過小朋友視角的體驗，除了讓小朋友看見戲曲、看懂戲曲之外，更能將戲劇劇場特有的沉浸感帶入其中，發揮劇場教育的重要功能。

▲海科館首演《尾大不掉海馬捲捲》 議長童子瑋與大小孩看戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋還說，4月除了是兒童月外，還有4月22日的「世界地球日」今天來看戲的大小朋友一定都喜愛海洋，基隆有山有海，有人文也有生態，以我們的城市規模，確實很適合作為一個台灣綠能環保、生態教育的示範城市，這也是我們未來會持續努力的目標。感謝海科館，提供一整個四月豐富的兒童環境教育活動，真的非常用心。

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