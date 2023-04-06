幕後／侯友宜動起來了？連假未休頻開會　「侯競辦應該隨時會成立」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統人選至今未定，隨著其他政治要角的宣布參戰，藍營內部呼聲最高的新北市長侯友宜，一舉一動更備受外界關注。清明連假前一天，新北市府突然進行小內閣異動，其中，現任文化局長龔雅雯17日將升任副祕書長，傳出是因現任副秘書長張其強，將被安排加入2024侯競選總部，未避免副秘一職出現空窗，因此先發布人事異動。據知情人士透露，侯陣營最近確實已經在動作了，甚至清明節連假期間也在開會，「侯競辦應該隨時都會成立」。

鴻海創辦人郭台銘表態爭取國民黨徵召參選2024總統，外界也關心侯友宜下一步。近侯人士認為，從侯在連假期間發布的臉書貼文可以看到，除了分享與歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）見面一事，也提到國政議題，未來他應該還是會以此角度，來分享他所看到的國家議題，讓民眾慢慢了解他的表態方式。

對於「人事佈局」，新北在地人士表示，他在清明連假期間打給市府高層，不料對方回應「正在開會」，但市府人員通常在國定假日不會安排會議，因此他認為市府部分要角「應該是動起來了」。他也透露，去年九合一大選侯友宜辦公室的人員，最近還是在發「侯辦」名片，因此他推估「侯辦應該會隨時成立」。

不過，他也表示，4月底新北議會將開議，到時候民進黨一定會猛攻市政，因此侯團隊也不會把現在市府幕僚全調去選務，據傳侯已選好主攻政治議題的公關公司來處理選務部分，市府人員應只當一個窗口，屆時選辦人員還是會有另一批新團隊。

至於選辦的人事佈局何時才會確定？他認為，還是要等到確定是侯友宜代表國民黨出戰後才會比較明朗，因此時間點可能會到六、七月。