▲選邊站！台中藍營7議員喊組「我們都是侯TEAM」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨2024年總統參選人遲遲未決定，鴻海創辦人郭台銘又宣布爭取總統提名，藍營基層傳出危機感遽增，紛紛表態、選邊站。彰化縣議員曹嘉豪與台中市議員張彥彤今日喊出「Team侯，我們都是侯TEAM」，聯合台中市議員張廖乃綸、陳本添、黃佳恬、羅永珍以及羅廷瑋等7人，呼籲黨主席朱立倫，在4月底前徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。

彰化縣議員曹嘉豪指出，藍營支持者對於國民黨總統參選人懸而未決感到焦慮，並強調國民黨已經沒有時間在總統提名上蹉跎，並指出2024總統大選的結果將會是影響台灣下一個世代發展的關鍵時刻，也相信侯友宜市長是2024最佳的總統候選人。

▲台中市議員黃佳恬呼籲黨主席朱立倫，在4月底前徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。（圖／記者游瓊華翻攝）



「希望朱立倫主席不期待、不等待、馬上給交代！」台中市議員黃佳恬表示，面對對內治理失靈、對外關係失序的民進黨，國民黨必須派出最強的候選人迎戰2024總統大選，而放眼望去所有可能參選人，新北市長侯友宜在行政資歷與城市治理的完整經驗，絕對是國民黨乃至非綠陣營的最強的人選。

台中市議員陳本添、羅永珍表示身處歷年總統大選「關鍵搖擺州」台中市的民代，與其他有志一同的藍營民代挺身而出，希望國民黨能當機立斷，把握時機徵召侯友宜市長，帶領國民黨重返執政，全黨上下一心共同打拚，為民眾的生活與台灣的發展努力。