愛心平台淪侯友宜選舉小金庫？　社會局氣轟：對善心人士最大侮辱

▲民進黨召開「施政百日 傲慢擺爛」記者會。（圖／記者吳立言攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議員戴瑋姍昨質疑「好日子愛心大平台」已累計約40億元善款，但其中出現大量匿名捐款，恐淪為新北市長侯友宜選總統的小金庫，呼籲侯友宜「從實招來」，主動揭露捐款者來源。對此，新北市社會局回擊，好日子愛心大平台善款來自民眾的愛心，每筆善款或物資，都用在幫助弱勢的刀口上，有憑有據，定期公開徵信，民進黨議員批評善款未受議會監督，是自我膨脹，也是對善心人士的汙衊和最大的侮辱。

議員戴瑋姍質疑，新北市好日子愛心大平台40億元，根本就淪為侯友宜選總統的小金庫，首先，大量匿名捐款，錢從何來？跟財團、建商、砂石業者有沒有關係？有沒有不樂之捐？第二，為何不敢公佈來源？流向？第三，金庫跟選總統有沒有關係？政治獻金1萬元就要申報來源，愛心大平台不用，成為侯友宜政治獻金另類合法捐款管道？

對此，社會局表示，新北市政府訂有社會救濟會報設置要點，該會報設有委員會，共有17位委員，其中外部專家學者委員有13位，市府代表委員僅4位，每年會召開二次委員會，包含各項捐贈、保管稽核、用途研議等，均由委員監督使用情形。每一筆捐贈和使用，品項細到如飲料幾cc，餅乾幾公克送到弱勢家庭等去處，不僅捐贈者可了解和追蹤，社會大眾也可以一覽無遺。

社會局強調，好日子愛心大平台善款來自民眾愛心，每筆善款或物資都用在幫助弱勢的刀口上，有憑有據，定期公開徵信，並有外部委員監督，可供外界檢視，「絕非是侯友宜的小金庫」，民進黨議員批評善款未受議會監督，是自我膨脹，也是對善心人士的汙衊和最大的侮辱。

社會局解釋，新北市會成立好日子愛心大平台，主要是中央統籌分配稅款極其不公，新北市全國人口最多，各類福利人口也是全國最高，例如老人就有68萬人，身心障礙人口也有17萬多人，但每人分配到的人均預算是六都最低，因此才會在108年6月開辦好日子愛心大平台。

社會局提到，民進黨議員口口聲聲說要為弱勢發聲，抨擊新北市對弱勢照顧不足；但對於新北市在法令依據和許可下，想盡辦法，運用民間資源，以私公協力的方法，來幫助弱勢民眾，卻又雞蛋裡挑骨頭，足證根本是「有口無心」，藉由政治手段操作，表面攻擊侯友宜，實際上已傷害到善心人士或企業團體，以及受惠的弱勢民眾。

最後，社會局也說，甫圓寂的佛光山開山星雲大師曾說「四給」，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便；還有「三好」：說好話、做好事、存好心，因此奉勸民進黨諸君，在抨擊新北市好日子愛心大平台時，能多想想大師的訓誨。