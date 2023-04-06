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政院拍板每年150億推「淨零科技」　4面向系統轉型助台灣2050達標

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁6日聽取國科會「淨零科技方案（2023—2026）」報告，規畫投入每年至少150億元，協助社會、產業、生活及能源等4大面向系統轉型，進而達成國家2050淨零碳排目標。陳揆指示，後續請各部會共同協力推動，落實淨零科技研發與執行，打造台灣成為淨零科技的典範國家。

國科會指出，此方案以4項核心重點發展策略「以人為本」、「以終為始」、「布局未來」與「比肩國際」，整合推動包括「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」5大淨零科技領域。

國科會表示，首期（2023年至2026年）淨零科技，將加速技術落地應用與導入前瞻科技研發，如發展大型化（15MW）的浮動式離岸風電平台技術，協助推動國內首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術。

為達成國家2030淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置，國科會指出，除策略性與全球指標性機構合作，發展領先國際的淨零科技外，將搭配人文社會科學研究論證，作為相關配套政策與社會溝通基礎，以及致力於建立民間自主投入機制，使民眾更容易了解淨零科技與應用，進而在生活中實踐。

行政院代理發言人羅秉成轉述，院長陳建仁指出，台灣2050淨零是挑戰，也是機會，「科技」將成為淨零過程中社會、產業、生活與能源等4大轉型的重要推手，透過淨零科技的研發，協助能源與資源的有效利用，提升供給效率，導入智慧化、共享經濟與人文社會科學等，協助民眾因應未來的淨零新生活，減少調適過程帶來的衝擊。

陳建仁表示，淨零科技方案第一期（2023年至2026年）的目標，聚焦達成國家2030淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置，透過5大領域整合推動，加速技術落地應用與導入前瞻科技的研發，例如發展大型化的浮動式離岸風電平台技術，協助推動國內首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術，此外，在人文社會科學領域，將與民間團體合作擴散淨零觀念，以及建立民間自主投入的機制，讓淨零科技能被民眾理解，並進而願意參與。

此外，陳建仁也指出，科技的創新突破，將是台灣能否達到2050淨零排放目標的關鍵，國科會跟中研院攜手跨部會所提出的淨零科技方案，規劃每年投入至少150億元，預算來源則包含重點政策科技預算、前瞻基礎建設計畫，與溫室氣體管理基金-碳費基金等，後續請各部會共同協力推動，落實淨零科技研發與執行，打造台灣成為淨零科技的典範國家。

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