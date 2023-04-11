女通緝犯「車太髒」被警盯上　加速逃逸撞警車！遭上銬逮捕

記者陳崑福／屏東報導

高雄市李姓女子9日上午駕車行經屏東縣內埔鄉中勝路，因車輛汙漬，加上車頭疑似有撞擊痕跡，引起巡邏員警注意，欲攔截盤查，結果李女加速逃逸，還衝撞警方巡邏車。警方見狀，立即以警棍破壞車窗，當場逮捕李女，發現她因涉及過失傷害罪遭通緝，因此訊後押解歸案，另依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。

▲內埔警方巡邏車遭李女衝撞，車頭嚴重受損 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼李女駕駛轎車外觀髒污，且車頭有撞擊痕跡，引起警員注意。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔警分局新北勢所所長李仁輝及警員林清文4月9日上午11時多執行機車巡邏勤務，途經內埔鄉中勝路時，發現李姓女子（37歲，過失傷害罪遭通緝）駕駛自小客車相當髒汙，且車頭疑似有撞擊跡象，相當可疑，欲進行盤查。

李女見狀，駕車加速逃逸。勤務指揮中心獲報後，立即啟動快打部隊，通知各線上巡邏警網協助攔截圍捕。龍泉所警員劉家暐駕駛巡邏車於原勝路76號前發現李女駕駛車輛，試圖攔截，結果遭對方駕車衝撞，導致巡邏車前車頭毀損，所幸劉員未受傷。

李女衝撞巡邏警車後，隨即駕車左轉中勝路往大新村方向逃逸。新北勢所長李仁輝見狀，騎乘警用機車一路尾隨，於中勝路352號前攔停，並以擊破器破壞車窗，當場逮捕李女，全案依公共危險及妨礙公務罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。