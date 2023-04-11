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社會 社會焦點 保障人權

七彩湖輾草皮切西瓜　皮卡貼「極地救援」遭網友戰翻...真相曝光

▲吉普車隊前往七彩湖。(圖／翻攝臉書登山通報站)

▲吉普車隊前往七彩湖輾壓草皮。(圖／翻攝臉書登山通報站，以下同)

記者唐詠絮／彰化報導

丹大林道要通往南投秘境「七彩湖」的唯一聯外道路，因道路坍方才於4月1日重新開放通行，日前有吉普車隊前往遊玩，有車友從中途直接輾壓過草皮切下坡道，被目擊到的民眾爆氣大罵，「嚴重破壞山林生態，可惡的老鼠屎」，網傳該輛皮卡上貼極地救援聯盟貼紙，該聯盟也被網友戰翻，結果才知道原來是誤會。

來自和美的「台灣極地救援聯盟」，成立七年來參與全國各地救援任務，未料日前因前進七彩湖遊玩的車隊中，其中一輛不耐等候車隊在道路行駛，按喇叭還逼車、最後開著車從中間輾壓草皮直切下坡，令現場所有的遊客頓時傻眼，開罵「踐踏高山的自然環境」。

▲吉普車隊前往七彩湖。(圖／翻攝臉書登山通報站)

而車隊中有輛皮卡貼著「台灣極地救援聯盟」貼紙，網友以為就是聯盟成員，被點名的網紅，也第一時間在網路po影片道歉，也澄清「切西瓜的不是我」、「切西瓜的人也不認識」，並強調，做了不好的事情就是該認錯，也請網民們原諒他們的無知，後來也黯然的將聯盟貼紙撕下。

後來「切西瓜」的車主也在「台灣極地救援聯盟」留言，並對於逼車及按喇叭罵對方的惡意行為公開道歉，更抱歉傷害到越野車的形象，也會深刻檢討自己的不當行為。

▲吉普車隊前往七彩湖。(圖／翻攝臉書登山通報站)

▲吉普車隊貼有台灣極地救援聯盟貼紙惹議。(圖／翻攝臉書登山通報站)

台灣極地救援聯盟創辦人吳泰億受訪時說，經過調查，車友是要下裝備又不熟悉路況，才會直接下切，另外這輛貼著極地貼紙的車友，之前將車子賣出去了，貼紙沒有撕掉才被誤會，也跟聯盟及網友道歉。

吳泰億提醒民眾，「七彩湖」因落石坍方而終止入山，今年林務局4/1起開放報名入山，3月31日也在群組廣發訊息，要網友進入務必不能做違規不當的行為，很遺憾卻發生有車子直接駛入草皮事件，高山樹林要復育真的很難，希望大家真的要以維護山林為重。

▲吉普車隊前往七彩湖。(圖／翻攝臉書登山通報站)

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