　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／從沒說過「養嬤換房」！長孫姊還原過戶日：若沒良心早就趕人

記者許權毅／台中報導

台中市南區「長孫賣阿嬤房子」爭議，陳姓阿嬤一度睡在家門口抗議。阿嬤當年在法院上指控，是被帶去過戶，不熟法律，對方沒盡照顧義務要求還屋，不過法院認定過戶時無附帶條件「養阿嬤到終老」，要求還屋無據。長孫姊姊今（11）日受訪指出，阿嬤對基本邏輯一定懂，怎麼可能不知道蓋章就是過戶。此外，長孫姊姊也反駁，當年是拿錢出來裝修，才跟阿嬤協調過戶給弟弟，從沒說過「過戶養阿嬤」這個條件，扶養阿嬤是本來就有做的，與過戶是兩回事，也說若是很沒良心，早就把阿嬤趕走，何必等12年。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名阿嬤抗議長孫將起家厝賣了，睡在門口抗議。（圖／記者許權毅攝）

台中「抗議阿嬤」引起社會熱議，長孫姊姊今日回應《東森新媒體ETtoday》指出，當年要過戶時，自己跟媽媽都沒有說過阿嬤主張的「養他到終老、養他一輩子」才過戶。長孫姊姊指出，反而是當年阿公還在時，曾親口說出「要把房子過給長孫一家」這句話，但是他們也理解阿公已經過世，這句話等同是空口無憑。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲長孫姊姊表示，根本沒有詐騙，是阿嬤自己騎車前往蓋章，阿嬤邏輯正常，不可能不知道蓋章就是過戶。（圖／記者許權毅攝）

被問到過戶時半哄半騙阿嬤？長孫姊姊激動回應「根本就不是詐騙」，當天阿嬤自行騎車電動輔助車前往事務所，自己蓋的印章，阿嬤會說被詐騙、不曉得是否為了打贏官司，「阿嬤怎麼會不知道被過戶？她自己蓋章的，這點我覺得毋庸置疑！」

而當年阿嬤遭媳婦（長孫媽媽）打巴掌一事，長孫姊姊指出，當年媽媽因為外婆過世情緒不好，加上本身狀況，與阿嬤常常發生婆媳問題。媽媽向自己說，當天阿嬤用台語罵媽媽是神經病，媽媽氣不過才拿小椅凳甩在地上，打到阿嬤腳部，確實也打巴掌，最終被判拘役40日，阿嬤認為此事就如同沒受到照顧，才憤而要求退還房屋，最終敗訴。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲長孫姊姊表示，當時過戶本就沒有提到「養阿嬤到終老」才過戶，扶養阿嬤也一直都有在做，這次也一直找房子給阿嬤，但阿嬤都不願意接受。（圖／記者許權毅攝）

記者追問，於情從阿嬤手中拿到整棟房子，平時是否有盡子孫照顧義務？長孫姊姊說，平時也是有照顧阿嬤的，舉凡平常買東西、飲料，都會詢問阿嬤，但阿嬤常常說不要，家中都是外食，確實沒有辦法像許多家庭煮三餐給阿嬤吃，但是過年過節一定會團聚，自認有盡義務，並非拿到房子後棄養或是不顧阿嬤。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲長孫姊姊說明，是因為弟弟投資失敗才決定賣房，後來也繼續承租，但實在是負擔不了，才要尋找新租處。（圖／記者許權毅攝）

長孫姊姊解釋，到最後弟弟經濟狀況不好、投資失敗，決定將房子出售後，依舊向新屋主承租在老家，但是實在支撐不了高額租金，才決定要找新租處，一直都有跟阿嬤解釋溝通，但是阿嬤不願意，甚至8日媽媽跟弟弟去搬家，當面跟阿嬤再次說有找到新租處，邀請阿嬤一起去看房，但是阿嬤直說：「你的好意我心領了，不用了。」

長孫姊姊表示，如果一開始就很沒良心，不想要扶養阿嬤，那麼早就可以把阿嬤趕走，但是從12年前過戶後，一直都跟阿嬤同住，當年是阿公過世，阿嬤也希望能回家就近陪伴照顧，一家人才決定搬回家，拿出280萬（有收據為80萬）整修房子，才跟阿嬤協調過戶給弟弟。

長孫姊姊最後說，也是會擔心阿嬤睡在外面，昨天有再去查看，阿嬤已經不在現場，應該是被其他親戚接走安頓，希望事情到此落幕。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

 【相關報導】

長孫把透天賣了！84歲嬤被趕出「睡門口」抗議　關鍵原因曝

說養我一輩子！遭媳婦甩巴掌　台中嬤要長孫還透天...法院判決曝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻
獨／從沒說過「養嬤換房」！　長孫姊還原真相
被詹仁雄扯「S.H.E剩她沒小孩」　田馥甄露面驚訝說話了
快訊／綠委不競選連任　突宣布退選
26歲女星IG留最後2字　6年前好友也輕生亡
快訊／知名設計師駕特斯拉自撞　死因曝光
看見女兒裸上身拍戲　爸爸氣到走出家門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

七彩湖輾草皮切西瓜　皮卡貼「極地救援」遭網友戰翻...真相曝光

蘭嶼龍頭岩意外！1男失足「3公尺崖邊摔落」　命大僅輕傷

獨／從沒說過「養嬤換房」！長孫姊還原過戶日：若沒良心早就趕人

頭份炸雞攤開市前「整桶生雞腿」被偷　店家損失6000元

設計師離奇自撞亡「遺體暫冰存」　檢警行文特斯拉調車內影像

酒駕男奪命「拒國民法官參審」　死者母哽咽：給我們公正審判

AI演算法招攬國際投資　「動見資本」5年撈數億遭搜索

不想下屏東演習！上兵塗改「確診快篩日期」2度請假　遭連長抓包

快訊／設計師駕特斯拉自撞亡　死因曝光！家屬雙手合十低調回應

恐怖男KTV打女友搶手機　綁報廢汽車性侵！法官認證「駭人聽聞」

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

七彩湖輾草皮切西瓜　皮卡貼「極地救援」遭網友戰翻...真相曝光

蘭嶼龍頭岩意外！1男失足「3公尺崖邊摔落」　命大僅輕傷

獨／從沒說過「養嬤換房」！長孫姊還原過戶日：若沒良心早就趕人

頭份炸雞攤開市前「整桶生雞腿」被偷　店家損失6000元

設計師離奇自撞亡「遺體暫冰存」　檢警行文特斯拉調車內影像

酒駕男奪命「拒國民法官參審」　死者母哽咽：給我們公正審判

AI演算法招攬國際投資　「動見資本」5年撈數億遭搜索

不想下屏東演習！上兵塗改「確診快篩日期」2度請假　遭連長抓包

快訊／設計師駕特斯拉自撞亡　死因曝光！家屬雙手合十低調回應

恐怖男KTV打女友搶手機　綁報廢汽車性侵！法官認證「駭人聽聞」

台南11位新任區長宣誓就職　黃偉哲期勉勇於承擔積極任事

此生必去！佐賀縣「8大絕景」一次看　山間杜鵑花毯、海上鳥居超夢幻

朋友甘願淪當第三者　Karencici傻眼「敲醒暈船仔」嘆：無法理解！

七彩湖輾草皮切西瓜　皮卡貼「極地救援」遭網友戰翻...真相曝光

免拉線手機變對講機　「中保好生活」助管委會省錢省麻煩

有人經過籠前！收容所橘貓伸長手「握緊求收編」　7秒影片惹心碎

續留索托將付出天價？　名記者直言教士已陷困境

如興等4家公司沒交財報！　最快恐6／27下市櫃

盤點立院重大法案　組織改造、恢復人行道違停檢舉入列

「一通電話傳來人就不見了」　犯保屏東分會陪伴馨生人找回力量

路上搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣「回贈2粒」

社會熱門新聞

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

即／ØZI性愛片外流　7人散布下場曝

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

基隆男ATM領6千遭拒　個資疑遭冒用警追查

驚悚畫面曝！紅牌重機撞違規貨車「騎士噴飛亡」

新北賓士闖紅燈！騎士空中翻圈頭部重創亡

更多熱門

相關新聞

16碗泡麵放地上超可疑！警搜出597克安毒

16碗泡麵放地上超可疑！警搜出597克安毒

台南市第二分局偵查隊於日前偵辦毒品溯源案，據報40歲高市蔡姓男子，因涉毒品案，2023年3月份遭高雄地院及台南地檢署發布通緝在逃，警方循線於10日下午5時許前往永康其租處埋伏，趁他返回欲進屋時，上前當場緝捕，在其隨身背包及房內起獲內藏安非他命的泡麵，起獲安毒34包，總重597公克。

勸嬤別餵貓　牠爆氣轉頭：少管閒事

勸嬤別餵貓　牠爆氣轉頭：少管閒事

金門休旅車失控連撞路樹　駕駛送醫不治

金門休旅車失控連撞路樹　駕駛送醫不治

詐騙水房隱身社區大樓　主嫌20萬交保3豪車扣押

詐騙水房隱身社區大樓　主嫌20萬交保3豪車扣押

大媽螃蟹橫切硬不讓救護車　南警要開罰了

大媽螃蟹橫切硬不讓救護車　南警要開罰了

關鍵字：

台中透天阿嬤抗議房子長孫影音

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面