獨／從沒說過「養嬤換房」！長孫姊還原過戶日：若沒良心早就趕人

記者許權毅／台中報導

台中市南區「長孫賣阿嬤房子」爭議，陳姓阿嬤一度睡在家門口抗議。阿嬤當年在法院上指控，是被帶去過戶，不熟法律，對方沒盡照顧義務要求還屋，不過法院認定過戶時無附帶條件「養阿嬤到終老」，要求還屋無據。長孫姊姊今（11）日受訪指出，阿嬤對基本邏輯一定懂，怎麼可能不知道蓋章就是過戶。此外，長孫姊姊也反駁，當年是拿錢出來裝修，才跟阿嬤協調過戶給弟弟，從沒說過「過戶養阿嬤」這個條件，扶養阿嬤是本來就有做的，與過戶是兩回事，也說若是很沒良心，早就把阿嬤趕走，何必等12年。

▲台中一名阿嬤抗議長孫將起家厝賣了，睡在門口抗議。（圖／記者許權毅攝）



台中「抗議阿嬤」引起社會熱議，長孫姊姊今日回應《東森新媒體ETtoday》指出，當年要過戶時，自己跟媽媽都沒有說過阿嬤主張的「養他到終老、養他一輩子」才過戶。長孫姊姊指出，反而是當年阿公還在時，曾親口說出「要把房子過給長孫一家」這句話，但是他們也理解阿公已經過世，這句話等同是空口無憑。

▲長孫姊姊表示，根本沒有詐騙，是阿嬤自己騎車前往蓋章，阿嬤邏輯正常，不可能不知道蓋章就是過戶。（圖／記者許權毅攝）



被問到過戶時半哄半騙阿嬤？長孫姊姊激動回應「根本就不是詐騙」，當天阿嬤自行騎車電動輔助車前往事務所，自己蓋的印章，阿嬤會說被詐騙、不曉得是否為了打贏官司，「阿嬤怎麼會不知道被過戶？她自己蓋章的，這點我覺得毋庸置疑！」

而當年阿嬤遭媳婦（長孫媽媽）打巴掌一事，長孫姊姊指出，當年媽媽因為外婆過世情緒不好，加上本身狀況，與阿嬤常常發生婆媳問題。媽媽向自己說，當天阿嬤用台語罵媽媽是神經病，媽媽氣不過才拿小椅凳甩在地上，打到阿嬤腳部，確實也打巴掌，最終被判拘役40日，阿嬤認為此事就如同沒受到照顧，才憤而要求退還房屋，最終敗訴。

▲長孫姊姊表示，當時過戶本就沒有提到「養阿嬤到終老」才過戶，扶養阿嬤也一直都有在做，這次也一直找房子給阿嬤，但阿嬤都不願意接受。（圖／記者許權毅攝）



記者追問，於情從阿嬤手中拿到整棟房子，平時是否有盡子孫照顧義務？長孫姊姊說，平時也是有照顧阿嬤的，舉凡平常買東西、飲料，都會詢問阿嬤，但阿嬤常常說不要，家中都是外食，確實沒有辦法像許多家庭煮三餐給阿嬤吃，但是過年過節一定會團聚，自認有盡義務，並非拿到房子後棄養或是不顧阿嬤。

▲長孫姊姊說明，是因為弟弟投資失敗才決定賣房，後來也繼續承租，但實在是負擔不了，才要尋找新租處。（圖／記者許權毅攝）



長孫姊姊解釋，到最後弟弟經濟狀況不好、投資失敗，決定將房子出售後，依舊向新屋主承租在老家，但是實在支撐不了高額租金，才決定要找新租處，一直都有跟阿嬤解釋溝通，但是阿嬤不願意，甚至8日媽媽跟弟弟去搬家，當面跟阿嬤再次說有找到新租處，邀請阿嬤一起去看房，但是阿嬤直說：「你的好意我心領了，不用了。」

長孫姊姊表示，如果一開始就很沒良心，不想要扶養阿嬤，那麼早就可以把阿嬤趕走，但是從12年前過戶後，一直都跟阿嬤同住，當年是阿公過世，阿嬤也希望能回家就近陪伴照顧，一家人才決定搬回家，拿出280萬（有收據為80萬）整修房子，才跟阿嬤協調過戶給弟弟。

長孫姊姊最後說，也是會擔心阿嬤睡在外面，昨天有再去查看，阿嬤已經不在現場，應該是被其他親戚接走安頓，希望事情到此落幕。