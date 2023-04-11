大慶夜市牛排攤「黑水洗鐵盤」噁翻！台中食安處要查了

記者閔文昱／綜合報導

一名女網友近日到台中大慶夜市某牛排攤用餐，卻驚見店家用一桶汙濁不堪的髒水清洗碗盤，嚇得她趕緊將畫面錄下並PO上臉書「爆怨2公社」，引發不少討論。對此，台中市食品藥物安全處表示，將派員於營業時間前往稽查，若情況屬實，將依違反食安法第8條規定令業者限期改善。

▲原PO發現店家用髒水洗鐵盤，將畫面PO上網，掀起熱議。（圖／翻攝自爆怨2公社，下同）

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根據女網友PO出畫面，只見店家在角落處清洗鐵盤，但仔細一看，員工竟是用一桶汙濁不堪的髒水清洗，讓原PO看了飽受衝擊，錯愕直呼「以後在夜市吃牛排都要外帶了，正港的不乾不凈吃了沒病嗎？」

原PO透露，當時本以為老闆在夜市裡，是做初次清潔方便回去清洗，「原來是我想的太美好，差點嚇死...鐵板居然在這桶水裡用鋼絲球刷一刷，然後用抹布擦乾淨，再端到前方備用。」

畫面一出，馬上讓不少網友驚呼「原來真的會有這麼髒的事發生」、「蠻可怕的」、「好噁，以後不敢再夜市吃了」、「食品安全在夜市完全沒用」、「夭壽髒，好歹再沖一次」，不過也有人已坦然接受，直言「夜市都這樣，你不知道？」、「夜市的東西無法要求會有多乾淨，不要拉肚子就好」、「看N次了，沒這樣洗沒那個味道」。

對此，台中市食品藥物安全處表示，因影片未拍到業者使用被髒水洗過的碗盤，因此後續將派員於營業時間前往稽查，業者應符合食品良好衛生規範準則規定提供清潔用水，如不符衛生規範，將依違反食安法第8條規定令業者限期改善，業者若未改善，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。