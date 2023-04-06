柯建銘點蔡麥會地點別具意義！　以「台灣總統」成世界自由民主伙伴

▲總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文美國時間5日上午與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員於雷根總統圖書館會晤。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘6日表示，蔡英文與麥卡錫議長選在雷根總統圖書館進行歷史性會面別具意義，這次蔡英文是以「台灣總統」的名義踏進這裡，換句話說，台灣已是世界上自由民主陣營中，不可或缺的伙伴。

柯建銘表示，蔡英文與麥卡錫在雷根總統生前搭乘的「空軍一號」前握手合影的照片，不僅象徵著台美關係上升到了新高度，更象徵台灣已經不再是「中國旁邊的那塊小島」，而是「世界的台灣」。他進一步指出，這是「台灣總統」首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談，「會面地點，意義深遠」。

柯建銘指出，在雷根圖書館進行會面有相當深刻的涵義，雷根一生捍衛自由與民主的價值，堅定的抵抗共產主義，當時的世人皆認為蘇聯不會垮台，每個國家都必須要選擇與之和平相處，但雷根卻一改過往美國的政策，堅定的直接面對共產主義陣營的挑戰，包括提高美國的軍備預算、限制盟邦對蘇聯高科技的出口，以及團結所有反蘇聯陣營盟友等政策。

柯建銘說，雷根也在任內提出對台灣的六項保證，及美國國會通過的《台灣關係法》，替台美40年堅強和獨特的夥伴關係奠定基石。連當年的外交部次長蔣孝嚴都曾經說過，「雷根是對台最友善的美國總統。」

柯建銘指出，雷根留給世人的遺產，無論在精神面還是實體面，放在現下格外真切。蔡英文也引用其兩句名言，第一是「自由離滅絕永遠只有一個世代，每個世代都必須持續不斷為之奮鬥與捍衛」，這話提醒，自由與民主並不是天上掉下來的禮物，每個渴望擁有它的人，都必須要為之奮戰的體悟；第二是「要捍衛和平，就必須堅強」，這句話則點醒了台灣人，和平靠的是實力，不是空口白話，更不是向敵人俯首稱臣。

柯建銘強調，蔡英文與麥卡錫議長選在雷根總統圖書館進行歷史性會面別具意義，這次蔡英文是以「台灣總統」的名義，踏進這裡，與美國眾議院議長及議員們會面。換句話說，台灣已經是世界上自由民主陣營中，不可或缺的伙伴了，「台灣人該為此感到振奮」。