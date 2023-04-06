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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡麥會」展史上最強台美關係　行政院：走向世界「很重要的突破」

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）

▲蔡英文在美國與麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。（圖／翻攝蔡英文推特）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文於台灣時間6日上午在美國雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。行政院發言人羅秉成轉述行政院長陳建仁在行政院會表示，「這是我們走向世界，一個很重要的突破」，也希望在國人支持底下，台美關係可以穩固發展。

羅秉成表示，今天稍早蔡英文與麥卡錫在美國洛杉磯雷根總統圖書館會面已經圓滿完成，這一場被國際媒體形容為「歷史性世紀會面」眾所矚目，吸引近兩百家國際媒體，而麥卡錫也與跨黨派議員與蔡英文總統會談，麥卡錫強調，現在的台美關係，是史上最強的時刻。

羅秉成表示，行政院長陳建仁也在行政院會特別引述，麥卡錫稱讚台灣是民主經濟繁榮的國家，而且在科技、衛生具有全球領先的地位；蔡英文特別感謝麥卡錫對於台灣的支持，也表示台灣沒有被孤立，台灣並不孤單；陳建仁強調，「這是我們走向世界，一個很重要的突破」，也希望在國人支持底下，台美關係可以穩固發展。

據轉述，陳建仁今天在行政院會中表示，今天一大早都有看到，蔡英文跟麥卡錫在雷根圖書館會面的報導，他注意到麥卡錫特別強調：「台灣的衛生跟科技，在全球是具有領先的地位」，確實，發達的科技對促進台灣的經濟發展、民生樂利，都帶來很大的助益。

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