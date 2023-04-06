陸官媒嗆「蔡麥會」：接下來一定會品嘗到這種「突破」帶來的苦果

▲總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談。（圖／翻攝蔡英文推特）

記者魏有德／綜合報導

蔡英文與美國眾議院議長長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面後，大陸官方5部門今（6）日密集發聲回應，同時，《環球時報》也刊文嗆聲，「美方違背了僅與台灣保持非官方關係的政治承諾，如果這就是蔡英文和民進黨當局千方百計謀求的『外交突破』，那麼接下來，他們將一定會品嘗到這種『突破」』所帶來的各種苦果。」

▲大陸官方5部門及官媒接力發聲回應「蔡麥會」。（圖／路透）

《環球時報》評論指出，麥卡錫不僅有官方身份，還是美國政府的第三號人物，他與蔡的會面，徹底暴露了蔡此行的真正目的和性質，也讓華盛頓自打自臉，更是嚴重的踩踏紅線的行為。

評論稱，去（2022）年8月中方對佩洛西（裴洛西，下同）竄台的一系列強力反制措施，已取得顯著成效。解放軍「圍島」實彈演習，以及東部戰區在台海的諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練的常態化，都表明我們牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權。當時美國輿論大力渲染中國「反應過度」，難道他們就不想想中國不是早就把話說在了前面嗎？挑釁中國核心利益中的核心，還能指望中國無動於衷嗎？

評論痛批，勿謂言之不預也，這句話的分量美國人要體會多少遍才能長記性。美台一些輿論將此次見面與佩洛西竄台對比，要麼稱其「政治複雜性沒那麼高」，要麼強行說「後果沒那麼嚴重」，這都不過是掩耳盜鈴、自欺欺人。中國大陸的反制，不會順著他們的小心思，更不可能按照他們的劇本來。

評論強調，美方最近頻繁釋放出希望與中方保持高層交流的信號，麥卡錫見蔡英文，只會讓中美的戰略互疑雪上加霜，這不是是否「激怒」中國的問題，事關國家主權和領土完整，事關中華民族的尊嚴，是美方必須知其輕重的大是大非。