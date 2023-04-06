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執業牙醫師熱衷收藏古瓷　桃園青埔成立「文雍閣」推廣中華文化

▲執業牙醫師熱衷收藏古瓷，成立「文雍閣」

▲執業牙醫師張朝富(左二)熱衷收藏古瓷，成立「文雍閣」推廣中華文化。（圖／朱仕華提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年輕的執業牙醫師張朝富、從小就對歷史文化及收藏有濃厚的興趣，自小學時代的集郵到收藏各式隕石、半寶石等物件；多年前，確立了以中國古瓷為主要系統的收藏方向。在逐步收藏的過程中，發現其具備著豐富的藝術和文化內涵；不僅提升自己的知識和眼光，更在忙碌的工作之餘，給生活帶來很多趣味，因而樂此不疲！

▲執業牙醫師熱衷收藏古瓷，成立「文雍閣」

▲「文雍閣」藏身於桃園青埔。（圖／朱仕華提供）

隨著古瓷器精美藏品陸續增加，為了和同好更進一步地鑒賞交流，張朝富於台灣桃園青埔地區成立中國古美術收藏館「文雍閣」，並於3日正式對外亮相並進行交流會。前立委朱鳳芝和夫婿唐江濤博士、香港知名收藏家博勝堂堂主曾志成先生及新創總會副總會長朱仕華及收藏界內多位藏友同好於當日參與開幕交流。

▲執業牙醫師熱衷收藏古瓷，成立「文雍閣」

▲張朝富表示，中國古瓷具備著豐富的藝術和文化內涵。（圖／朱仕華提供）

館主張朝富也特別揀選數件珍稀名品做為鎮館之寶於當日重點展出，其中包括：(1)明代永樂與宣德年制青花海水波濤江崖紋大立耳三足爐(又名一統江山鼎)各一；此二鼎為目前唯二落官窯款識的同類型傳世品，對比北京故宮，南京博物院及景德鎮出土同等器型)。(2)清代乾隆年制青花雲龍紋抱月瓶。(3)清代乾隆年制粉彩百龍匯大天球瓶。(4)北宋汝窯天青釉弦紋三足爐。(5)清代乾隆年制青花九龍盤天大葫蘆瓶。(6)清代康熙年制皇極殿寶「群龍戲珠壽山田黃」擺件印章一對等收藏品。

▲執業牙醫師熱衷收藏古瓷，成立「文雍閣」

▲一統江山鼎。（圖／朱仕華提供）

隨著中華文化逐漸成為世界顯學，愈來愈多人開始重視古文物在五千年的歷史長河中扮演的角色，因其具備著豐富的藝術和文化內涵，並以最客觀的角度佐證了被創造當時的人文環境背景；而眾多文物收藏品中，古瓷器具備著反映當時代藝術美感的高超工藝、及有限的存世量和不易腐壞等特點。其問世橫跨東漢至民國創立時期，不間斷地吸引著古今中外藝術愛好者的目光和喜愛。

「文雍閣」珍貴的館藏品囊括了商代戰國的青銅器、東漢的漢綠釉、南北朝青瓷、唐代的邢窯及三彩、五代至宋的五大名窯(汝、官、哥、鈞、定)及耀州窯、吉州窯、磁州窯、龍泉窯、景德鎮湖田窯及建窯茶盞等八大窯系精品、元代青花及釉裡紅；明清官窯瓷器系列：青花、鬥彩、五彩、琺瑯彩、粉彩以及各式名貴單色釉如灑藍釉、澆黃釉、霽紅釉等等。

張朝富表示，「文雍閣」藏品將於日後採預約制對外開放鑒賞交流，並將致力於開辦推廣中華藝術品文化課程，希冀當學員吸收知識及欣賞古代精美藝術品的同時，也使個人知識文化與審美得到提升，並潛移默化地達到改善社會浮躁及缺乏文化底蘊之風氣。

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