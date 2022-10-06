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2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔週邊精彩景點報您知！

▲2022國慶晚會桃園登場，暢遊青埔景點報您知

▲桃園青埔區內的華泰名品城，是全台最大的美式露天購物中心。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022國慶晚會9日在桃園青埔登場，市府觀旅局歡迎民眾來桃園參加國慶晚會，觀看精彩表演，而在欣賞夜晚國慶晚會精彩表演前，青埔周邊還有橫山書法藝術館、X-PARK八景島水族館、全台最大美式露天購物中心華泰名品城、重新開幕復興航棧綠洲等景點，好拍好玩好創新，和民眾同樂歡度雙十連假。

觀旅局6日指出，今年國慶晚會於10月9日17時30分起，在桃園陽光劇場（桃園青埔機捷A17領航站旁）舉行，本次晚會融合客家文化、原住民族文化、閩南文化、新住民文化元素，並邀請最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、嘻哈天團「玖壹壹」及金曲歌手許富凱、舒米恩、黃宇寒等藝人，用音樂凝聚你我，共同攜手向前。

▲2022國慶晚會桃園登場，暢遊青埔景點報您知

▲復興航棧綠洲重新開幕（圖／觀旅局提供攝影 / 徐有樑）

憑桃園市民卡還可參加抽獎活動，最大獎為YAMAHA EC-05電動機車1台、華航日本來回機票6張，其他獎項包括華信航空澎湖、金門機票等。

▲2022國慶晚會桃園登場，暢遊青埔景點報您知

▲X-PARK八景島水族館。（圖／觀旅局提供）

觀旅局說明，青埔最美的橫山書法藝術館是全台首座以書法為主題經營的美術館，隨手拍攝皆是美景，展覽亦獨具特色；此外，園區內的大園尖山考古展示館也能讓民眾親子同遊，從各種趣味互動展覽中，發掘隱藏於大園的史前故事，獲取知識瑰寶。廣受歡迎的X-PARK八景島水族館，13大主題展區讓人目不暇給，以萬花筒般的絢爛燈光與久石讓打造的專屬音樂，使民眾沉浸於奇幻的水生世界。

▲2022國慶晚會桃園登場，暢遊青埔景點報您知

▲必訪景點橫山書法藝術館。（圖／觀旅局提供攝影 /吳奇諺）

鄰近高鐵站的華泰名品城是全台最大的美式露天購物中心，匯集海內外超過285個國際品牌及人氣餐廳，隨著疫情漸趨平緩，華泰名品城亦調整全區品牌配置並陸續新進品牌，喜愛逛街購物的民眾可前來走走，為參與晚會做熱身。

配合中央政府政策，國門即將開放，許多旅客已迫不急待想一睹海外風光。復興空廚打造的「航棧綠洲」先讓民眾過過乾癮，邊享受美食邊欣賞飛機起降，為航空迷夢寐以求的最佳體驗，不但讓復興航棧綠洲成為桃園新地標，也是民眾聚會、用餐的好選擇。晚會前不妨來此休憩，為台灣旅遊全新階段做足準備。

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