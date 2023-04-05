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列車急煞！轎車亂入桃園平交道卡鐵軌　駕駛辯「操作不當」

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵一列環島列車緊急煞車。（圖／翻攝自台灣鐵道列車運轉資訊臉書）

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵一列環島列車緊急煞車。（圖／翻攝自台灣鐵道列車運轉資訊臉書，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

清明連假最後一天，1輛凌志轎車今（5）日清晨誤闖桃園市八德區永豐平交道，整輛車還卡在鐵軌上，一列台鐵環島列車發現後緊急煞車，這一幕嚇壞在平交道上等候通過汽機車駕駛；台鐵人員、鐵路警察與八德警方緊急將轎車拖離，江姓駕駛辯稱操作不當誤闖，酒測值為零，事故現場於上午7時15分排除，鐵路警察依公共危險罪嫌將江姓駕駛移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵列車改採單線雙線行駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，今天清晨6時45分許接獲報案指稱，八德區永豐路口平交道上有轎車卡在鐵軌上，員警立即會同鐵路警察桃園派出所人員趕赴現場處理，發現23歲江姓男子駕駛凌志轎車疑似打滑失控，導致轎車卡在鐵軌上進退不得，經通知拖吊車及台鐵人員協助，現場狀況已於上午7時20分許拖吊排除。

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵人員與警方緊急到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江姓男子辯稱，疑似誤闖平交道後打滑卡在鐵軌上，員警對其實施酒測，酒測值為零，後續由鐵路警察帶回桃園派出所偵訊，依公共危險罪移送桃檢偵辦；鐵路警察表示，江姓駕駛疑操作不當致轎車駛入軌道上造成車輛拋錨，影響當時台鐵環島列車行經平交道時緊急煞車，事故原因仍在調查釐清中。

▲桃園市1輛凌志轎車今天清晨誤闖永豐交流道且卡在鐵路上，台鐵人員與警方找來拖吊車將轎車拖離鐵軌。（圖／翻攝自台灣鐵道列車運轉資訊臉書）

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