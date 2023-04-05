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太魯閣號事故2周年！汽車衝入台鐵　2列車剎停「差80公尺就撞上」

▲▼小客車亂入卡台鐵軌道。（圖／翻攝台灣鐵道列車運轉資訊臉書）

▲小客車亂入卡台鐵軌道。（圖／翻攝台灣鐵道列車運轉資訊臉書）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日清明連假期間，台鐵太魯閣號撞上入侵軌道的工程車，奪走49條人命，未料2年後清明連假再發生驚險事件，一輛小客車從平交道衝入台鐵，小客車卡在鐵軌動彈不得，所幸台鐵接獲民眾通報，緊急通知附近2列車剎停，其中1次環島之星緊急剎車後，僅距離小客車80公尺，驚險在最後一刻阻止憾事發生。

台鐵今(4/5)晨發生小客車大亂台鐵清明收假疏運，一輛小客車竟從桃園永豐路平交道開進台鐵軌道上，卡在鐵軌動彈不得，台鐵接獲民眾通報後，採單線雙向行車，並通報鐵路警察，一列車驚險剎停前方，僅距離小客車80公尺，該小客車經拖吊車拖離後，路線恢復正常行車，由於2年前清明連假期間太魯閣號也發生撞上入侵工程車事故，導致49條人命枉死，2年清明連假再發生汽車入侵軌道，令人捏把冷汗。

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台鐵局表示，今日上午6時42分，台鐵局綜合調度所接獲熱心民眾以1933電話通報，桃園=內壢間永豐路平交道(K62+042)東正線有一公路小轎車由平交道往北開進軌道路線上，調度員接獲通報立即以行車調度無線電呼叫南下1次列車緊急停車，並阻止下行後續列車進入，同時通報行駛西線北上4148次一度停車再降速通過注意運轉。

台鐵局指出，1次停車後距違規小轎車約80公尺，幸未撞及。4148次列車隨後通報西正線無礙行車，上下行列車以西線單線雙向降速30公里慢行，南下1次列車則退回桃園站。

該小轎車以公路拖吊車拖離現場後狀況解除，上午7時16分恢復雙線行車。全案已報請鐵警局桃園派出所偵辦中。

台鐵局呼籲，民眾如發現鐵路路線有任何危險，均請播打1933緊急聯絡專線，以利立即應變處理，避免事故發生。

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