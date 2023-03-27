空姐打玻尿酸害栓塞！頭打「200多針放血」險丟命　涉事醫生消失

▲空姐注射玻尿酸險喪命。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安一名空姐小楊（化名）近日在西安一家美容機構，給額顳部注射了玻尿酸，之後開始出現疼痛長紅斑。事後她來到美容機構尋求幫助，對方為她注射了溶解酶，在小楊的頭部打了200多針，進行打針「放血」治療。沒想到，事後她險些喪命，涉事醫生目前失蹤仍未被找到。

據《星視頻》報導，在「放血」後，她的耳朵突然流血，驚恐萬分的她來到西安市中心醫院看診。

經過醫生診斷，由於注射的玻尿酸打進血管，造成小楊右側顳部栓塞。而當初給小楊注射玻尿酸的「醫生」，在交了1萬（人民幣，下同）的費用後也不見蹤影。

美容機構的工作人員表示，對「醫生」的資訊一概不知，只能代表機構談和解條件。

醫生表示，玻尿酸形狀是非常小的，注射時非常容易進到小血管裡面，一旦進入到了血管裡面，就會造成非常多的不良影響，比如出現局部壞死或者造成面部淤青的情況。還有可能會把細胞造成一定的損傷，在打玻尿酸的地方還會造成出血或者是水腫的情況，嚴重的情況下就會造成血管栓塞，危及生命。

醫生提醒，因此，玻尿酸注入是一種高風險的操作，醫學美容要去正規的醫療機構，必須在專業醫生的指導下進行，並且應該在安全的醫療環境中進行注射。