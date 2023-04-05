台灣作家嶄露頭角！《植物大戰殭屍》奪學童圖書借閱榜首

▲《植物大戰殭屍》奪學童圖書借閱榜首。（圖／國圖提供）

記者許敏溶／台北報導

雖然日本漫畫深受全民喜愛，但根據國圖調查顯示，去（111）年在6到11歲學童圖書借閱TOP 20排行榜，台灣作家嶄露頭角，著名漫畫團隊笑江南之《植物大戰殭屍》不僅奪下冠軍，此系列作品也是連續五年入榜，另外台灣作家胡妙芬的《達比克辦案》系列作品，也擠入TOP 20，而本土創作共有8部進入TOP 20，也為台灣作家爭光。

國家圖書館在3月底公布111年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，在圖書借閱TOP 20排行榜中，由於疫情期間民眾嚮往心靈成長，哲學書《原子習慣》包辦三冠王，包括年度讀者最愛圖書、哲學類與電子類3榜排行冠軍，且在前20名排行榜內，共有7冊為哲學類圖書，包括《被討厭的勇氣》、《蔡康永的情商課》等。

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此外，統計資料也發現，去年漫畫書借閱TOP 20排行榜，總計高達18個名額、佔9成都是日本漫畫，其中《名偵探柯南》魅力依舊，已經連續六年蟬聯漫畫類排行榜冠軍，第二、三名分別為《排球少年！！》、《羅浮宮的貓》，前20名中突圍而出的是韓國插畫家的《給他貓下去》與居台香港人的《一個人住在台灣！》，並沒有台灣漫畫家作品入榜。

▲本土創作共有8部進入學童圖書借閱TOP 20。（圖／國圖提供）

不過，在6到11歲學童圖書借閱TOP 20排行榜，台灣作家則是嶄露頭角，國圖表示，本土創作共有8部進入TOP 20，其中著名漫畫團隊笑江南的《植物大戰殭屍》不僅奪下冠軍，此系列作品也是連續五年入榜，該作品以貼近生活的故事與輕鬆易懂的活潑畫風延伸知識，創作出大小朋友都可以一起閱讀的知識漫畫。

另外，國圖指出，從台大動物研究所碩士畢業的作家胡妙芬，畢業後一頭栽入兒童科學教育領域，《達比克辦案》系列作品為本土自製的科普漫畫，讓小讀者在看漫畫的愉悅過程中，自然而然學會生物知識，也擠入TOP 20，獲得第12名，也為台灣作家爭光。