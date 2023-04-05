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《名偵探柯南》六連霸！日本漫畫魅力難擋「佔國圖借閱榜9成」

▲▼《名偵探柯南》連續六年蟬聯國圖漫畫類借閱排行榜冠軍。（圖／國圖提供）

▲《名偵探柯南》連續六年蟬聯國圖漫畫類借閱排行榜冠軍。（圖／國圖提供）

記者許敏溶／台北報導

日本漫畫仍是全民最愛類型！根據國家圖書館日前發表去（111）年漫畫書借閱TOP 20排行榜，高達18名、佔9成都是日本漫畫，其中《名偵探柯南》魅力依舊，已經連續六年蟬聯漫畫類排行榜冠軍，第二、三名分別為《排球少年！！》、《羅浮宮的貓》，前20名中突圍而出的是韓國插畫家的《給他貓下去》與居台香港人的《一個人住在台灣！》。

國家圖書館上月底公布111年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，從圖書借閱TOP 20排行榜發現，疫情期間民眾嚮往心靈成長，哲學書《原子習慣》包辦三冠王，包括年度讀者最愛圖書、哲學類與電子類3榜排行冠軍，且在前20名排行榜內，共有7冊為哲學類圖書，包括《被討厭的勇氣》、《蔡康永的情商課》等。

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而在漫畫書部分，則是延續日本漫畫幾乎包辦TOP 20排行榜的狀況，國圖表示，高達18部日本漫畫作品進入TOP 20，第一名則是連載至今近30年、深受諸多偵探漫畫迷關注的《名偵探柯南》，而且連續六年蟬聯漫畫類排行榜冠軍。

至於第二《排球少年！！》，國圖表示，內容則以作者學生時代的排球經驗為基礎，描繪一個超厲害的舉球員與完美配合攻擊手的熱血排球故事，第三名的《羅浮宮的貓》，則透過一隻隻可愛的貓為主角，描繪羅浮宮內的千奇百怪。

而在TOP 20排行榜的其他日本漫畫，還包括《棋魂》、《境界之輪迴》、《青之驅魔師》、《王牌投手》、《聖鬥士星矢》、《頭文字D》、《金田一少年之事件簿》等。

去年漫畫類TOP 20排行榜中，有兩部不是日本漫畫，國圖表示，突圍而出的是排名17名、韓國插畫家兼漫畫家蔡有利的《給他貓下去》，是一個發生在女孩與四隻貓咪之間奇妙而真實故事，另一部作品則是排名18名、居台香港人茶里的《一個人住在台灣！》，該作品描述一個香港女生在台灣生活工作四年的日常分享，包括一個人吃燒肉、一個人逛街等爆笑生活分享。

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