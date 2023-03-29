全民愛閱讀！去年借閱逾9300萬冊創新高　數位服務增加逾1億次

▲去年民眾借閱圖書逾9300萬冊創歷年新高，數位服務也增加超過1億次。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

隨疫情趨緩，民眾逐步恢復正常生活，根據國家圖書館今（29日）公布最新報告，去年（2022年）進館總人次為8631萬人次，較前一年大增超過4成7，全年借閱總冊數超過9311萬冊，創下歷年新高，每人平均借閱4冊，借閱總人次也達到2497萬人次，較前一年增加3成2，而數位服務更受民眾喜愛，去年增加1.2億次，達到6.67億次，展現民眾對知識與閱讀的追求與渴望。

國家圖書館今天發表111年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，國家圖書館館長曾淑賢指出，在歷經兩年疫情後，民眾逐步恢復正常生活，去年各項閱讀力復甦，去年進館總人次為8631萬人次，較前一年大增2772萬人次，成長幅度超過4成7，借閱總人次也達到2497萬人次，較前一年增加607萬人次，成長達3成2。

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此外，曾淑賢表示，去年全年借閱總冊數超過9311萬冊，較前一年大增2334萬冊，成長幅度超過3成3，也創下歷年新高，全國每人平均借閱4.0冊；另在累計辦證方面，去年全國累計辦證數達到2002萬張，比前一年增加76萬張、成長3.95％，顯示各縣市圖書館服務，持續吸引新面孔加入圖書館讀者行列。

▲去年民眾借閱圖書逾9300萬冊創歷年新高，數位服務增加逾1億次。（圖／記者許敏溶攝）

去年民眾借閱電子書冊數也再躍升，曾淑賢指出，借閱總冊數達到933萬冊，比前一年增加127萬冊、成長15.76%，另一項大幅成長數據，則是民眾使用圖書館網站資源次數，去年民眾利用圖書館網站資源超過6.67億次，較前一年大幅成長超過1.2億次，成長幅度超過2成。

若以性別來區分，曾淑賢表示，去年男性借閱冊數為4577萬冊，佔比49.16%，雖然仍比女性略低，但較前一年的39.67%，大幅成長近10%，顯示男性讀者閱讀力大增，男女借閱量差距縮小。