　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

▲▼林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

▲去年台大國發所爆發論文抄襲並撤銷學位事件，讓各界更關注到論文公開重要性。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

去年九合一大選前後，論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，外界對博碩士論文公開呼聲高漲，根據國家圖書館今（31日）公布最新統計資料，110學年學位論文電子全文授權率達到88.91%，更較106學年大增23個百分點，國內139所大學中，已有86所大學全文授權率達到100%，「但台大不在86所學校內」，雙雙創下歷史新高，國圖表示，藉由學位論文透明、自由與公開機制，可保障作者權益，並遏止論文抄襲與代寫歪風。

去年論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，其中又以台大國發所接連爆發林智堅、鄭文燦論文抄襲被撤銷學位最受各界關注，其中國圖掌握各大學相關紙本與電子論文是關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國圖今天歡度90周年館慶，也公布前一年度台灣出版現況、研究趨勢與分析及圖書送存報告，根據國圖統計，台灣圖書出版型式呈現紙消電長情勢，111年度紙本書減少3731種，跌幅9.37%；有聲書減少19種，跌幅4.30%；電子書則增加2161種，成長幅度12.38%，電子書在台灣圖書出版的版圖持續擴大。

而在學位論文電子全文授權率部分，國圖表示，透過「台灣博碩士論文知識加值系統」統計，110學年學位論文電子全文授權率達到88.91%，不僅創下歷史新高，也比前一年大幅提升近8個百分點，更較106學年大增23個百分點，而國內139所大學校院中，已有86所電子全文授權率達100%，成長數量創歷年新高。

另根據國圖「台灣出版品送存10年報告」，「學位授予法」在民國107年11月28日修正，各校送存率再次逐年遞升，110學年度送存率達100%校數達到90%以上，而近10年紙本論文送存率皆達100%學校計有33所，其中私立大學校院計有26所，占78.79%，公立大學校院計有7所，占21.21%。

不過，國圖坦言，不管是學位論文電子全文授權率或紙本論文送存率，台大都沒有達到100%，可能原因是學校學生數太多，加上可能涉及申請專利等因素，導致沒有達到100%，但整體而言，已經有大幅成長，且藉由學位論文透明、自由與公開機制，進而保障作者權益，也遏止論文抄襲與代寫歪風。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」
快訊／6000元提前入帳　財政部要查！這家銀行偷跑
《黑暗榮耀》變態老師結婚了！私下超寵妻「真面目曝光」
路上驚見「大法師」掛機車後座　警方揭真相
林襄坐地板吃冰「差點走光」！　辣露絕對領域
天母「40年名店」明熄燈！　排隊人潮擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明疏運傳異常！台鐵號誌設備故障　12列車延誤「連2天異常」

妹子25歲後驚現「3變化」嘆真的老了！　一票人有感：已經回不去

助金牌國手挺低潮！鄭兆村力拚亞運、林智勝300轟M1　幕後功臣曝

北北基計程車4／1漲運價！Uber合作車隊同步實施　限時送千元優惠

「中部1手搖」紅到台北　排隊人潮驚呆她！釣出老粉：連喝好幾天

新竹縣發現禽流感　60%暴斃率！人道撲殺313隻雞

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

清明疏運傳異常！台鐵號誌設備故障　12列車延誤「連2天異常」

妹子25歲後驚現「3變化」嘆真的老了！　一票人有感：已經回不去

助金牌國手挺低潮！鄭兆村力拚亞運、林智勝300轟M1　幕後功臣曝

北北基計程車4／1漲運價！Uber合作車隊同步實施　限時送千元優惠

「中部1手搖」紅到台北　排隊人潮驚呆她！釣出老粉：連喝好幾天

新竹縣發現禽流感　60%暴斃率！人道撲殺313隻雞

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

新北未登工廠輔導總預算4800萬元助搬遷　核定首件特定工廠用地計畫

好開心！蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」

台積電下跌2元至533　台股小漲18點收在15868

屏東汽機車相撞「騎士卡車底」　一度無呼吸心跳送醫救回

迪麗熱巴「出道前15歲青澀模樣」曝光！　攝影師讚：像花一樣

稱被追害骨折　他竟重回現場「3度虐打+放火燒浪浪」還蹲地欣賞

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

兩職籃合併？繼陳建州表態　T1會長錢薇娟：時機未到

劉在錫跟全道嬿是大學同學！　牢記20年：妳搶我的辣炒年糕吃

中航迎接首艘21萬噸節能大海岬船「中華興業輪」　三年長約享好獲利

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

更多熱門

相關新聞

單親生錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

單親生錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

台南市北門高中參加妙惠居士林課輔班的王律登同學，2023年繁星推薦入學錄取台灣大學機械工程學系，卻因經濟壓力想放棄就學圓夢機會，妙惠居士林林長吳文正得知後，特到校頒發1萬元獎學金，並應允提供大學4年學費，且將給王同學家中經濟補貼，讓他無後顧之憂，專心求學圓夢。

公館商圈難成豪宅聚落　大坪數社區驚見賠售1800萬案例

公館商圈難成豪宅聚落　大坪數社區驚見賠售1800萬案例

解決少子女化！教育部5策略　擴充平價教保、調降幼兒園師生比

解決少子女化！教育部5策略　擴充平價教保、調降幼兒園師生比

40級分可過台大個人申請一階　醫學系59級分「土木系最熱門」

40級分可過台大個人申請一階　醫學系59級分「土木系最熱門」

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

關鍵字：

論文抄襲論文公開台大國圖教育部

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面