學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

▲去年台大國發所爆發論文抄襲並撤銷學位事件，讓各界更關注到論文公開重要性。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

去年九合一大選前後，論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，外界對博碩士論文公開呼聲高漲，根據國家圖書館今（31日）公布最新統計資料，110學年學位論文電子全文授權率達到88.91%，更較106學年大增23個百分點，國內139所大學中，已有86所大學全文授權率達到100%，「但台大不在86所學校內」，雙雙創下歷史新高，國圖表示，藉由學位論文透明、自由與公開機制，可保障作者權益，並遏止論文抄襲與代寫歪風。

去年論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，其中又以台大國發所接連爆發林智堅、鄭文燦論文抄襲被撤銷學位最受各界關注，其中國圖掌握各大學相關紙本與電子論文是關鍵。

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國圖今天歡度90周年館慶，也公布前一年度台灣出版現況、研究趨勢與分析及圖書送存報告，根據國圖統計，台灣圖書出版型式呈現紙消電長情勢，111年度紙本書減少3731種，跌幅9.37%；有聲書減少19種，跌幅4.30%；電子書則增加2161種，成長幅度12.38%，電子書在台灣圖書出版的版圖持續擴大。

而在學位論文電子全文授權率部分，國圖表示，透過「台灣博碩士論文知識加值系統」統計，110學年學位論文電子全文授權率達到88.91%，不僅創下歷史新高，也比前一年大幅提升近8個百分點，更較106學年大增23個百分點，而國內139所大學校院中，已有86所電子全文授權率達100%，成長數量創歷年新高。

另根據國圖「台灣出版品送存10年報告」，「學位授予法」在民國107年11月28日修正，各校送存率再次逐年遞升，110學年度送存率達100%校數達到90%以上，而近10年紙本論文送存率皆達100%學校計有33所，其中私立大學校院計有26所，占78.79%，公立大學校院計有7所，占21.21%。

不過，國圖坦言，不管是學位論文電子全文授權率或紙本論文送存率，台大都沒有達到100%，可能原因是學校學生數太多，加上可能涉及申請專利等因素，導致沒有達到100%，但整體而言，已經有大幅成長，且藉由學位論文透明、自由與公開機制，進而保障作者權益，也遏止論文抄襲與代寫歪風。