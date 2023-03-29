讀者最愛20大排行出爐　《原子習慣》包辦三冠王「哲學類圖書最夯」

▲哲學書《原子習慣》包辦年度讀者最愛圖書、哲學類與電子類3榜排行冠軍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國家圖書館今（29日）發表111年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，其中從圖書借閱TOP 20排行榜發現，疫情期間民眾嚮往心靈成長，哲學書《原子習慣》包辦三冠王，包括年度讀者最愛圖書、哲學類與電子類3榜排行冠軍，且在前20名排行榜內，共有7冊為哲學類圖書，包括《被討厭的勇氣》、《蔡康永的情商課》等。

國家圖書館今天發表111年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，國家圖書館館長曾淑賢指出，疫情期間，民眾渴望心靈成長，在去年度讀者最愛圖書的TOP 20排行榜當中，光是哲學內就有7冊入選，其中美國作家詹姆斯‧克利爾的《原子習慣》不僅是去年度冠軍，更包辦哲學類冠軍、電子書冠軍，成為年度三冠王，而包括《我想跟你好好說話》、《被討厭的勇氣》、《蔡康永的情商課》等哲學類書籍，也擠入前20名。

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此外，疫情期間民眾也持續熱衷投資理財，曾淑賢表示，TOP 20排行榜中，共有6冊入榜，比前一年還多出兩冊，包括《致富心態》、《人生實用商學院》分別獲得第二、第四名，《灰階思考》獲得第八名。

另在語文文學類部分，台灣作家大放異彩，突破翻譯作品重圍，共在排行榜中取得9個席位，有「行走的百科全書」之稱的謝哲青，其作品《早知道就待在家裡》更奪得排行榜第一名。