清明連假台南湧入遊客　南警加強交通疏導取締違規

▲清明節連續假期，熱門之海安商圈、國華街美食街每日都湧入數萬名遊客，市警二分局員警加強交通疏導違規取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節連續假期自3月31日起迄今，台南市也湧入許多遊客，住房率均突破8成以上，熱門之海安商圈、國華街美食街每日都湧入數萬名遊客，市警二分局員警加強交通疏導違規取締。

市警二分局副分局長李忠憲指出，除每日就各重要路口規劃警力、動員義交來全力交通疏導，維持道路通行順暢，另對易造成交通事故之肇因違規也加強稽查取締，統計至4日8時止，取締各類違規停車172件、酒後駕車22件、駕駛人未禮讓行人先行違規18件，有效防止交通事故之發生，二分局也呼續民眾遵守交通規則，勿貪圖一時之便違停造成往來人車通行安全。

二分局指出，清明連假員警也有許多優質之服務表現，如3月31日夜間民權所員警協助日籍82歲來台旅遊之老夫妻立即尋回其掉落計程車上手機；4月2日晚上9時許博愛所協助從高雄來台南旅遊之遊客汽車拋錨移置路旁，避免事故發生；另也立即找到73歲、65歲之失智長者來安全送返回家，讓焦急之家屬寬心。這些交通、服務之警政工作，二分局都會持續來執行，讓大家來台南旅遊安全又愉快。