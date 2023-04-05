斬手行動發威！詐騙集團清明連假拚業績　3車手取款遭逮

記者林悅／台南報導

李姓男子於清明連假前接獲詐騙集團訊息，以有股票投資名師帶領並將享有飆股瘋狂獲利之誘惑下，加入相關Line投資群組深信不疑，並與投資公司人員相約於4日下午3時30分將交付投資款項50萬元，幸經李男在4日早上透過友人向市警二分局員警諮詢，警方動員埋伏將易姓車手等3嫌緝獲送辦。

▲台南市警二分局，查獲清明連假也在拼業績的詐騙集團3名車手擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局警方聽聞李男諮詢馬上判斷出是詐騙集團之話術，立即與李男取得連繫，且由偵查隊率員於交付款項地點之金華路周邊布下天羅地網。在詐騙集團之易姓車手（18歲、高雄市人）出面取款時一舉上前壓制在地；後續另查知尚有共犯車手在旁監控，乃運用車海戰術將駕車之共犯羅姓男子（23歲、高雄市、有詐欺資料）、陳姓男子（20歲、高雄市）兩嫌車輛阻停於金華路與永華路口，甕中抓鱉一舉成擒帶回偵辦。

警方指出，李姓男子交付50萬投資款項前，幸經友人提醒來向員警諮詢並配合查緝工作，也在其與易姓車手交談，並在其拿出點鈔機準備清點及接過裝有現金（偽裝白紙）之牛皮紙袋後，員警一擁而上將易姓車手壓制在地；細心員警也事前觀察及經確認疑有共犯車手駕車在旁徘徊等候，經周邊巡視發現車輛後，有效利用停等紅燈攔停其前方車輛阻斷去路，順利將共犯陳、羅兩嫌帶出車輛，帶回查辦。

羅等3嫌為員警調查後以涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦並建請聲押，後續並將持續擴大追查共犯，務求澈底斬除詐欺犯罪。

第二分局表示，本案員警獲報立即動員緝捕，順利將3名車手斬手緝捕到案以避免更多受害者遭騙，後續也將擴大來追查溯源掃蕩；也提醒民眾面對詐騙手法尤應提高警覺，記住「一聽、二掛、三查」要領，如有問題均可撥打165反詐騙專線或就近派出所來諮詢。