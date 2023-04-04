南消中正分隊結合宮廟及飯店　舉辦捐血、防火宣導

▲台南市消防局第七大隊中正分隊辦理「2023捐熱血，挺防災」消防宣導暨捐血助人活動，讓親子透過闖關活動學到各種防災常識，也結合捐血來幫助更多的人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊4日結合扶青社、大天后宮、永華宮、東嶽殿及煙波大飯店台南館及台南捐血中心，共同辦理「2023捐熱血，挺防災」消防宣導暨捐血助人活動，設計多項消防知識闖關搭配「消防一級棒」看板，闖關後還能參加煙波大飯店台南館提供的抽獎活動，讓親子透過闖關學到各種防災常識，也結合捐血來幫助更多的人。

此次活動辦理地點於中正分隊，其中央的塔樓「火見樓」是日治時期建築，目前是市定古蹟也是歷史最悠久的消防隊，同時也利用本次活動頒贈台日燈籠交流得獎獎項，計有「前橋市長獎」、「前橋市議會議長獎」、「前橋行政縣税事務所長獎」、「赤城觀光聯盟會長獎」、「前橋觀光協會理事長獎」及「赤城山夏日祭典委員會委員長獎」等6項，由大隊長石家源代表頒贈，讓家長學生了解古蹟防災的重要性，達到寓教於樂的目的。

「2023捐熱血，挺防災」活動設計了「消防一級棒」看板，看板中包含「火場逃生避難，謹記小火塊逃濃煙關門」、「施放爆竹煙火，要注意選購有認可標誌」、「發生一氧化碳中毒時，立即停止使用熱水器」、「救溺口訣叫叫伸拋划」以及「發生火災或需要救護時，撥打119」等5個主題，並搭配消防人員準備的各種宣導教具，透過專業解說及引導親子實際操作體驗，期能讓民眾透過闖關活動，強化全民各種防災常識，且透過多元生動的宣導方式，活用防災知識小技巧，希望民眾藉由活動「樂中學」，讓防火防災意識深植全民心中，進而達到減災之目的。

第七大隊大隊長石家源表示，消防觀念非常重要，提醒民眾居安思危防患未然，以達到「人人防火、家家平安」，且正逢清明掃墓期間，牢記四不二記得:「四不」：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放。「二記得」：記得滅餘燼、記得收垃圾。局長李明峯表示，市民朋友更應注意用火用電安全，一起打造「幸福無災」的宜居城市。市長黃偉哲提醒民眾，平時更要特別注意用火用電安全，多一分注意，居住就多一分安全。