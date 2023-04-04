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清明掃墓防蛇吻　新北動保處籲遵3步驟保平安

▲清明掃墓防蛇吻 新北動保處籲遵3步驟保平安。（圖／新北市動保處提供）

▲清明掃墓防蛇吻，新北動保處籲遵3步驟。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

春天是適合出遊的季節，氣溫逐漸上升，此時野生蛇類也從冬眠中甦醒開始外出覓食，據統計最常見為龜殼花，其次為紅斑蛇。適逢清明連假，民眾前往郊區掃墓時，特別需留意蛇出沒，新北市政府動保處提醒大家，防蛇3步驟：包含工作穿著雨鞋、記得打草驚蛇、清除雜草讓蛇無可藏匿之處，可以防止遭遇蛇類攻擊，保護自己的安全。

動保處長楊淑方表示，新北市生態資源豐富，蛇類喜歡躲藏在縫隙多、潮濕的陰暗處，所以避免堆積雜物，保持環境的乾淨整潔，去年年通報3497件蛇案，主要在靠山區以新店、汐止、三峽等地區較多，其中又以新店497件最多；清明郊區掃墓，應穿著長袖長褲，減少皮膚直接露出面積，並在容易遭蛇咬的手腳部位，穿著厚雨鞋、手套，遇蛇咬時就不會被咬穿。

楊淑方說，如需穿越草叢、灌木叢或是落枝、落葉堆時，應持手杖、雨傘等長棍先打草驚蛇，讓附近的蛇先離開，以保護自身安全。如不幸誤觸蛇遭蛇吻，應認清蛇的特徵，若來得及建議拍照或錄影，並提供醫院判讀蛇類鑑定，注射抗毒蛇血清種類。

動保員陳美秀表示，蛇類鮮少會主動攻擊人類，通常遭到蛇類攻擊都是不小心踩到或是觸碰蛇而遭蛇反擊，清明掃墓期間常有蛇類出沒，為了防止蛇類攻擊，做好自身的防護，才能確保自身安全。如有需要儘速通報動保處電話：02-2959-6353派員前往處理，在等待動保員到現場的時間，注意蛇的動向，避免蛇跑到其他的地方躲藏，以減少動保員到場後找不到蛇的情況。

動保處提醒民眾，發現蛇類切勿刻意騷擾、捕捉或帶回飼養，以免違反野生動物保育法第17條規定，依同法第49條第1項第1款最高可裁罰新臺幣30萬元。如騷擾、虐待或傷害黑眉錦蛇、草花蛇等保育類的蛇類，違反野保法第18條規定，依同法第41條第1項處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

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