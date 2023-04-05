活埋影片曝！印度西藏邊境山區雪崩　7死多人受困

Six dead & many injured after #avalanche hit at 15 mile along the Jawaharlal Nehru (JN) road that connects #Gangtok with #Nathula Pass in #Sikkim.#Tsomgo pic.twitter.com/dEdWZ69aiz — Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) April 4, 2023

文／中央社印度古瓦哈蒂4日綜合外電報導

印度東北部的錫金省（Sikkim）今天發生雪崩事件。印度軍方表示，雪崩造成至少7人死亡，恐怕還有多人受困。

▲人員遭到活埋，一群人正想辦法將他們挖出。（圖／翻攝推特）

路透社報導，印度軍方指出，雪崩發生於上午11點半，當時約有5至6輛載有共30名遊客的車輛正開往位於錫金與西藏邊界的納土拉山隘（Nathu La）。軍方表示，這些車輛恐怕被困於雪堆中。

警方官員雷布查（Tenzing Loden Lepcha）透過電話向路透社表示：「獲救的17人中有8名情況危急，目前已被送至醫院。我們尚未確認還有多少人仍受困。」

搜救官員早前表示，恐怕有至少70位民眾被埋在雪堆下。

雷布查說救援行動正在進行中，並補充事發當時，有些民眾正在溪邊拍照。

根據印度「國際亞洲新聞社」（ANI）的影片，當地居民群聚在搜救人員旁，用手機拍攝搜救現場。

每年都有數以千計旅客湧入錫金省旅遊，當地位於世界第三高峰，干城章嘉峰（Mount Khangchendzonga/ Kanchenjunga）山下。