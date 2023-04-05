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地鐵短裙妹「胸前剩2塊布」雙球溢出　乘客全看傻！本人回應了

▲▼ 印度辣妹搭車超清涼。（圖／翻攝自推特）

▲ 印度一名辣妹搭車超清涼。（圖／翻攝自推特，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里地鐵近來出現一名穿著清涼的女乘客，胸前僅有2塊布料和2條線遮住胸部，下身則是一件超短迷你裙，影片在網路上瘋傳，引發網友正反論戰。地鐵公司因此聲明呼籲乘客遵守社會禮儀，不過這名女子親自回應，「想穿什麼是我的自由」，她根本不在乎別人的看法。

綜合《今日印度》等媒體報導，網路上曝光的畫面可見，近來有一名年輕的印度女子，搭乘德里地鐵時穿著僅能勉強遮住胸前2點的上衣和勉強蓋住內褲的迷你裙，其他身體部位都裸露在外，令身旁其他乘客都忍不住多看幾眼。

她多次被目睹一身清涼搭地鐵的模樣，且每次衣服花紋都不同，似乎有多套類似服裝，影片在社群媒體上瘋傳，被稱為「德里地鐵女孩」（Delhi metro girl）。

▲▼ 印度辣妹搭車超清涼。（圖／翻攝自推特）

有網友認為她是在效仿時尚網紅Uorfi Javed，也有人怒稱這是嚴重的社會問題，甚至稱她為「來自西方的新型病毒」，讓帶小孩搭地鐵的乘客感到不適。

德里地鐵公司（DMRC）也對此發出聲明，呼籲乘客遵守「社會可接受的社交禮儀與禮節」，強調不應從事任何可能冒犯其他乘客的行動或穿著冒犯他人的服裝，否則將涉及猥褻。

但這名女子受訪回應，她已經穿這樣搭車好幾個月，「我想穿什麼是我的自由，這麼做不是為了炒作，也不是因為想紅。我不在乎別人說什麼」，還指出德里地鐵公司並沒有針對車上偷拍行為相關規範，「如果他們對我的穿著有意見，對那些拍攝我穿著的人也應該有意見。」

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