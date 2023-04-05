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力挺徐巧芯！游淑慧諷黨內初選「可憐又可笑」：球員兼裁判

▲▼ 徐巧芯 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委松信區黨內初選的爭議持續延燒。（資料照／記者崔至雲攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委松信區初選的爭議持續延燒，徐巧芯、費鴻泰的「撕芯裂費」大戰仍未停止。對此，國民黨台北市議員游淑慧也嘲諷，黨內的初選制度「可笑又可憐」，表達了對徐巧芯的心疼。

游淑慧在臉書上表示，國民黨的生存定位、目標不只是下架民進黨，而是要讓自己成為能做好事、做對事的政黨，想辦法讓自己變得更好，讓支持者也能夠感到驕傲。

日前徐巧芯與費鴻泰委員在市場相逢，期間徐不慎跌倒，卻有人開酸「自導自演」，讓她覺得相當不舒服，姑且不論好好地世代傳承，現在感覺連公平競爭都有困難。

游淑慧認為，國民黨初選規則的規定當中，有許多球員兼裁判的事實，讓挑戰者與規則制定者一同競爭，「覺得可笑又可憐」，以黨員投票這種機制來看，原先是希望黨員參與，但因為低投票率的慣性，導致這項機制可成為特定人士操作的工具。

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲游淑慧認為，黨內的初選有許多球員兼裁判的事實，競爭對手是黨內高層、核心，還被要求「以和為貴」。（資料照／記者林敬旻攝）

游淑慧提到，他們的競爭對手都是黨內高層、核心，在不對稱的競爭下，卻還被要求挑戰者要「以和為貴」，這種自我束縛、綁手綁腳的方式，「不覺得有些殘酷？」她提到，徐巧芯不計毀譽勇往直前、狼狽不堪地追逐跌倒，就是為了有個平等的舞台，例如公開辯論。

游淑慧認為，無論是松信、港湖選區，政治資源與參政空間長期被特定人士佔有，這樣一來選民會膩、組織也會僵化，選舉的路樹、能力也會被完全掌握。

游淑慧說，比起國民黨，民進黨、民眾黨的樣貌、活力以及給予新人的機會，總是讓人無法言語，國民黨希望讓選民有不一樣的期待，就應該百花齊開、世代合作，而非一支獨秀、資源壟斷。

 

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