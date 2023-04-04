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祖墳位在金門軍事要地！蔡氏宗親500人現場辦桌　祭祖兼團圓　

▲▼金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）▲▼金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門瓊林蔡氏宗族今(4日)前往太武山軍事管制區祭祖，向五世祖靜山公、清朝水師提督蔡攀龍祖墳掃墓致祭，來自各地近500名宗親參與，場面熱鬧，掃墓儀式完畢後，蔡氏族人也在現場設席「吃頭」(祭拜後聚會吃飯)，500人全都站著吃飯，場面相當壯觀。

▲▼金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲現場有500人參與。（圖／記者林名揚翻攝）

金防部明德公園內有蔡氏五世祖蔡靜山、十四祖蔡安所及十九世祖蔡攀龍的墳墓，其中蔡攀龍是嘉慶年間福建水師提督，墳墓被指定為三級古蹟，因祖墳位在軍事要地裡，只有清明節才能祭祖。

▲▼金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲蔡氏宗親依循古禮祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡氏宗親4日依循古禮祭祖，由輪值頭家準備祭品、墓紙。蔡氏宗親表示，以前都是鋪草席祭祖，現在改為設桌，至於挑兒童節來祭祖，是希望孩童都能參與，知道祖先的墳在哪裡，慎終追遠。

▲▼金門蔡氏宗親 入軍管區祭祖。（圖／記者林名揚翻攝）

▲掃墓儀式完畢後，蔡氏族人也在現場設席「吃頭」。（圖／記者林名揚翻攝）

祭祖完畢後的「吃頭」，也是一大重點。蔡氏族人表示，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品，「席地而食」成為金門清明祭祖的一大特色；近幾年改為「辦桌」，大家站著吃，方便走動，聯繫情誼，場面相當壯觀。

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