蔡英文5日會麥卡錫　陸外館：傷害14億中國人民的感情

▲總統蔡英文出訪。（圖／攝影記者聯誼會提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文將於4月5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面。對此，中國大陸駐洛杉磯總領館4日表示，麥卡錫是美國會領導人，是美政府第三號人物，無論以何種身份與名義同蔡英文會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情。

大陸駐洛杉磯總領館提到，蔡英文以所謂「過境」之名行「官方往來」之實，會見、接觸美政府官員、議員，並公開演講，大搞「政治作秀」，台當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真，「美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意安排蔡英文『過境』，縱容支持台當局『謀獨』行徑，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。」

大陸駐洛杉磯總領館指出，麥卡錫是美國會領導人，是美政府第三號人物，無論他以何種身份與名義同蔡會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。

▼美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透社）



大陸駐洛杉磯總領館強調，麥卡錫無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無視「前車之鑑」，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心Ｍ「我們將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」

大陸駐洛杉磯總領館說，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。」

大陸駐洛杉磯總領館還說，「希望領區各界人士看清美台一些政客無視中美兩國人民根本利益、為謀取各自政治私利相互勾連的真實面目，尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家統一的願望和努力。」