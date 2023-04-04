蔡英文會晤麥卡錫能打破疑美論？　鄭運鵬：不減反增！

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美東時間4月5日於洛杉磯雷根圖書館會晤總統蔡英文，對於是否能藉此打破疑美論，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬4日表示，英文與麥卡錫會面反而會增加更多疑美論出現，但無論如何，總統和政府還是要持續與友邦深化往來，這是政府該做的事情，並強調要靠國人的智慧來判斷。

蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」友邦訪問行程，途中以過境方式造訪美國紐約及洛杉磯，5日確定會在雷根圖書館與麥卡錫會晤，屆時還會有多位跨黨派議員與會。而中國大陸外交部3日則批評，美方有關議員應當恪守一中原則，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定，「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整」。

鄭運鵬今日透過臉書發文表示，有記者詢問他，「蔡英文總統與麥卡錫議長會面，能不能打破疑美論？」鄭運鵬回應，當台灣與美國有更密切、更官方的接觸往來時，就會出現疑美論來分化破壞，所以蔡英文與麥卡錫會面，反而會增加更多疑美論的出現，而來源可能是中國大陸，也有可能是國內的親中在野黨。

不過，鄭運鵬也強調，無論如何，總統和政府還是要持續與友邦深化往來，這是政府該做的事情，「疑美論不會消失，要靠國人的智慧來判斷。」