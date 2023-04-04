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蔡英文會麥卡錫中國不滿　張惇涵引雷根名言回嗆：民主交流不容置喙

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文確定4月5日將在美國洛杉磯的雷根圖書館，與美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，屆時還會有多位跨黨派議員與會。針對此行程規劃引發中國不滿、揚言軍演，總統府副秘書長張惇涵引用美國前總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」回擊，強調民主台灣要跟民主國家進行交流，是台灣2300萬人的權利，不容外人置喙。

針對總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫，引發中國不滿揚言軍演示威，總統府副秘書長張惇涵受訪引用美國前總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，強調民主台灣要跟民主國家進行交流，是台灣2300萬人的權利，不容外人置喙。

張惇涵說，期待在美西時間4月5日，在洛杉磯雷根總統圖書館，有機會跟麥卡錫議長、美國跨黨派議員，面對面交流、交換意見。至於會晤時會談論什麼？張說，台美之間有各種共同關切議題，那天的時間有機會都面對面討論。

媒體追問，先前傳出在雷根圖書館的演講行程取消？張惇涵說，這項活動相關規劃，都在最後緊鑼密鼓縝密討論中，會再進一步跟大家說明。

外傳跨黨派議員多達20多位，張惇涵說，據他了解，會有跨黨派議員參加，但這是麥卡錫議長的邀約，因此要尊重他。而此次活動罕見在抵達前就公布，張說，這項活動的規劃，雙方都有密切溝通跟充足默契。

▲▼總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）

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